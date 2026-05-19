Silvio Rodríguez actuará en A Coruña en septiembre

Silvio Rodríguez durante uno de sus conciertos El Ideal Gallego

Silvio Rodríguez volverá a España este 2026. El cantautor cubano, una de las figuras de la canción iberoamericana y uno de los grandes nombres de la Nueva Trova, ha anunciado su regreso a los escenarios españoles con una gira especial que se desarrollará durante los meses de septiembre y octubre, con parada en A Coruña el 19 de septiembre.

La noticia se ha dado a conocer, según han informado los organizadores, a través de un vídeo dirigido a sus seguidores en España y abre una primera fase de registro en la web oficial, donde el público podrá apuntarse para recibir el aviso de salida de entradas.

"El regreso de Silvio Rodríguez a España tiene una dimensión que supera el ámbito estrictamente musical", apuntan. Autor de canciones como Ojalá, Unicornio, La maza, Óleo de mujer con sombrero, Playa Girón o Te doy una canción, Silvio Rodríguez ocupa un lugar singular en la música en español.

Añaden que "su repertorio ha atravesado décadas sin quedar fijado únicamente a una época, porque en él conviven la poesía, la observación del mundo, la intimidad, la crítica, la ternura y una escritura que ha hecho de la canción un territorio propio".