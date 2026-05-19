La sede del PSOE coruñés, desde 2013 en Zalaeta, a la venta por más de 740.000 euros

La sede del PSOE en Zalaeta Germán Barreiros

El PSOE coruñés tiene ubicada su ‘casa’ en Zalaeta desde 2013, pero pronto cambiarán de ubicación. La propiedad ha puesto a la venta el local de la sede del Partido Socialista local y provincial por un importe de 740.430 euros. De esta forma, la agrupación deberá trasladarse, siendo el destino elegido para la nueva sede la ronda de Nelle, cerca de la avenida de Finisterre.

Con 484 metros cuadrados, el inmueble consta de diez estancias y está situado a pie de calle. Para la inmobiliaria encargada de la operación de venta, se trata de un local “con gran potencial de explotación, ideal para desarrollar diferentes proyectos y obtener una muy buena rentabilidad, tanto en uso propio como en inversión”. Fue en abril de 2013 cuando el PSOE coruñés pasó de un piso en la primera planta de un edificio en la avenida de Oza al local abierto a los coruñeses en el número 20 de Zalaeta. Por aquel entonces, el objetivo era recuperar el espíritu de la tradicional casa del pueblo, a la que acudían los vecinos para encontrar apoyo y realizar actividades formativas y de ocio.

Ahora, sin fecha todavía confirmada, el PSOE local se trasladará a la ronda de Nelle, en un local próximo al cruce con la avenida de Finisterre. Será un inmueble de menor tamaño que el actual de Zalaeta.

Características

“Situado en pleno centro de A Coruña, a escasos minutos del Ayuntamiento y Urbanismo, y la Franja, permite desarrollar cualquier actividad profesional con una ventaja clave: la posibilidad de gestionar el día a día sin necesidad de coche, en un entorno urbano consolidado, dinámico y perfectamente conectado”, señala el anuncio publicado en la plataforma Idealista.

El inmueble, “en muy buen estado de conservación”, permite iniciar actividad “prácticamente de inmediato, reduciendo tiempos, inversión inicial y riesgo. Su distribución en diez estancias, ofrece una estructura ideal para proyectos que requieran organización, privacidad y funcionalidad, facilitando la implantación de diferentes líneas de negocio sin necesidad de grandes adaptaciones”, añade.

Desde la inmobiliaria proponen la opción de adaptar el local a múltiples usos, como “centro de negocios, coworking, centro de día, clínicas, academias, despachos profesionales u oficinas, abriendo la puerta a distintos modelos de explotación”. Dispone de cinco aseos adaptados para personas con movilidad reducida y almacén. El local, por lo tanto, quedará vacío después de trece años de celebraciones, pero la ‘casa del pueblo’ no cesará su actividad.