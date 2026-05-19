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A Coruña

¿Por qué el cambio climático llenará los pubs y discotecas de A Coruña?

El presidente de los empresarios de la noche cree que habrá un gran movimiento popular hacia el norte de España

Guillermo Parga
Guillermo Parga
19/05/2026 22:31
Ramón Mas, presidente de España de Noche, durante su ponencia en el Espacio Avenida Abanca
Ramón Mas, presidente de España de Noche, durante su ponencia en el Espacio Avenida Abanca
Javier Alborés
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Entre los temas de estudio en A Coruña sobre el futuro del ocio nocturno a nivel nacional no solamente se colaron los hábitos de los clientes o las mejoras necesarias para hacer un establecimiento atractivo. Existen factores que el empresario no puede controlar, pero sí prever, y es ahí donde Galicia en general y A Coruña en particular empiezan a posicionarse como el destino ideal a corto y medio plazo. Así lo pronostica Ramón Mas, presidente de España de Noche, y por lo tanto la máxima autoridad del sector. “El norte de España es muy importante, por su proximidad con Francia y Portugal, y con la potencia turística que tiene, va a haber grandes oportunidades. Estamos en medio de un cambio climático y cada vez va a hacer más calor, pero el calor en el centro y el sur va a hacer que cada vez más gente quiera venir aquí”, advierte.

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Justificó la selección de A Coruña como capital nacional de la noche por la historia, pero también por el presente de una ciudad que puede presumir de haber colado su discoteca más grande, entre las 100 mejores del mundo. “Galicia siempre ha sido una comunidad con un ocio puntero. A veces desconocido, pero ha habido mucha vanguardia y tendencias musicales. Tenéis una de las mejores discotecas de España, está en el top 5 o top 10 a nivel nacional, a nivel tecnológico”, explicó. Además, hablando de fiesta, deseó lo mejor al deportivismo de cara a otra gran fiesta, esta vez de carácter popular, que se avecina en la ciudad. “Espero que sea de Primera, todos tenemos muchas de que ascienda el Dépor”, apuntó.

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El presidente de España de Noche, por otra parte, también se deshizo en elogios hacia el espacio que acogió las jornadas, el antiguo Cine Avenida, así como al papel del Ayuntamiento de A Coruña, en particular de su concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro. “Es un orgullo poder organizar este evento y quiero agradecer a Gonzalo Castro, que sabemos que apoyas mucho la noche”, indicó. “Este antiguo cine es espectacular”, añadió.

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Los agradecimientos al edil los reiteraron varios de los ponentes y organizadores, entre ellos Luis Diz, presidente de Galicia de Noite y gerente del Grupo Pelícano. “Gonzalo es una persona comprometida, el mejor exponente de la colaboración público-privada y gracias por ese día a dia”, confesó. Además, también hizo extensible esas palabras a Ramón Más, por confiar en A Coruña como capital del ocio nocturno nacional.

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