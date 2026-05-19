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A Coruña

El optimismo de cara al verano reina en los hoteles de A Coruña

El eclipse, los eventos deportivos, los congresos y los festivales harán que la ocupación roce el noventa por ciento

Lara Fernández
Lara Fernández
19/05/2026 04:15
Turistas triple escala en A Coruña
Turistas en La Marina de A Coruña
Javier Alborés
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El eclipse del 12 de agosto acapara todas las conversaciones en el sector turístico de A Coruña. Miles de personas se desplazarán a la ciudad para ver el gran acontecimiento astronómico, pero este no será el único evento de especial relevancia que tendrá lugar en el periodo estival. “Somos muy optimistas y creemos que puede ser un verano muy similar al del año pasado, que fue muy bueno, como ya había ocurrido en 2024”, señala el presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos.

Si bien el eclipse de Sol total dejará cifras que batirán récords en la urbe, la ciudad también acogerá festivales, conciertos, congresos y eventos deportivos que llenarán los alojamientos. Todo ello hará rozar el 90% de ocupación en varias fechas, con una media que oscilará entre el 85% y 88% en los meses de julio y agosto.

“El principal termómetro es la Semana Santa, que no estuvo mal, y los fines de semana siguientes, que nos dan una perspectiva de hacia dónde vamos”, comenta el también director del NH Collection Finisterre. “Los ciclos de conciertos, los festivales que hay y los eventos deportivos a principios de junio nos hacen pensar que esa parte deportiva y cultural, además de nuestras fiestas y el eclipse serán positivos para los hoteles”.

Así, el primer evento, en este caso deportivo, de gran calado para los alojamientos tendrá lugar el próximo 4 de junio, cuando el estadio de Riazor acogerá un partido amistoso entre España e Irak previo al Mundial de Fútbol de Estados Unidos-México-Canadá.

Las fiestas de María Pita, el Noroeste Estrella Galicia, el Morriña Fest, Recorda Fest, As noites do parque, el Festival de Electrónica Coruñés (FEC) y la Batalla Naval serán algunas de las principales citas veraniegas que atraerán a miles de personas a la ciudad en los próximos meses.

A Coruña sigue destacando en la promoción turística de cara al eclipse. En Reino Unido han puesto los ojos en España como sitio privilegiado para contemplar el evento astronómico del siglo, tanto que la revista ‘BBC Sky at Night Magazine’ ha elaborado un listado de los mejores lugares a los que viajar en la señalada fecha. Y ahí aparece A Coruña. El medio especializado recomienda acudir a la Torre de Hércules para divisar el horizonte durante la totalidad.

Puesta de Sol en la zona de la Torre de Hércules

Reino Unido señala A Coruña como destino “perfecto” para ver el eclipse

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