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A Coruña

Miguel Lorenzo: “A Inés Rey le preocupa que no se sepa que se cometen delitos, no encontrar soluciones a los graves problemas de inseguridad”

El portavoz Popular pide que se tomen medidas, como la Policía de Barrio

Redacción
19/05/2026 20:43
Miguel Lorenzo
Miguel Lorenzo
Javier Alborés
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Miguel Lorenzo, portavoz del PP, ha dicho que la inseguridad es uno de los mayores problemas de la ciudad e "Inés Rey dice que no importan las peleas, lo que importa es que no se conozcan", y se queja de dispositivos en los que participa Policía Local de la que es máxima responsable.

"Exigimos a Inés Rey que se tome en serio la inseguridad y adopte medidas como la Policía de Barrio, para que con su presencia evite delitos como robos, o peleas y riñas que se han incrementado en los últimos meses", acota Lorenzo.

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"Pero para Inés Rey lo importante no son las peleas, lo importante son los móviles y las redes sociales, no la inseguridad. Lo que le preocupa es que no se sepa lo que pasa, no solucionarlo", afirma.

Según el portavoz de los populares, los datos confirman que han aumentado las riñas tumultuarias y las lesiones por apuñalamientos, peleas y altercados callejeros. "Podemos leer un día sí y otro también noticias de riñas y peleas, hoy otra, que han aumentado un 65% en 2025 sobre el año anterior", asegura.

Añade que "Inés Rey, lejos de tomar medidas, sigue sin hacer nada a pesar de que somos la ciudad de Galicia donde se cometen más delitos y de la falta de agentes: A Coruña tiene 140 menos de lo que debería".

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Finalmente, Lorenzo asevera que "el despropósito y el desinterés de Inés Rey por la inseguridad ciudadana llega al extremo de pedir explicaciones a la Subdelegación del Gobierno por un dispositivo en los accesos al estadio de Riazor en el que participó activamente la Policía Local, de la que es máxima responsable".

Ante lo que se pregunta: "¿Desconoce la Alcaldesa los dispositivos especiales de seguridad en los que participa Policía Local? Hasta el Subdelegado del Gobierno, de su partido, la ha dejado en evidencia".

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