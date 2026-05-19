Bomberos en el número 30 de la calle Barrera CEDIDA

Las labores de demolición del número 30 de la calle Barrera, el edificio okupado que ardió en junio del año pasado, están prácticamente concluidas. Pero, mientras tanto, el peligro persiste. Esta tarde se llamó a Bomberos por el peligro de caída de cascotes.

Los servicios de emergencia emplearon una autoescalera para examinar las paredes de las medianeras de los edificios contiguos y comprobar si es necesario retirar material. También se llamó a la arquitecta municipal para que hiciera un dictamen del estado del edificio, ya demolido.

La Policía Local tuvo que cortar la calle barrera, así como la Estrecha de San Andrés, para que los Bomberos pudieran actuar. Todo ocurrió poco antes de las nueve de la noche, cuando ya oscurecía.