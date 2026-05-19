Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Los Bomberos acuden al número 30 de la calle Barrera ante el peligro de caída de cascotes

El edificio estuvo okupado muchos años y quedó destruido en un incendio en junio

Abel Peña
Abel Peña
19/05/2026 22:09
Número 30 calle Barrera
Bomberos en el número 30 de la calle Barrera
CEDIDA
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620

Las labores de demolición del número 30 de la calle Barrera, el edificio okupado que ardió en junio del año pasado, están prácticamente concluidas. Pero, mientras tanto, el peligro persiste. Esta tarde se llamó a Bomberos por el peligro de caída de cascotes

Los servicios de emergencia emplearon una autoescalera para examinar las paredes de las medianeras de los edificios contiguos y comprobar si es necesario retirar material. También se llamó a la arquitecta municipal para que hiciera un dictamen del estado del edificio, ya demolido

La Policía Local tuvo que cortar la calle barrera, así como la Estrecha de San Andrés, para que los Bomberos pudieran actuar. Todo ocurrió poco antes de las nueve de la noche, cuando ya oscurecía. 

El número 30 de la calle Barrera, avanza en su proceso de demolición

El edificio okupa de la calle Barrera deja atrás su pasado y será historia en cuestión de semanas

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Dos de las máquinas, ayer, en la playa del Orzán

Las excavadoras terminan su trabajo en la playa del Orzán y la dejan lista para el verano
Redacción
DSC_5064_18241476

A Coruña muestra el camino de la noche al resto de España
Guillermo Parga
Hinchas del Deportivo, durante el encuentro con el Andorra

La Policía devolvió los bombos confiscados a los Riazor Blues tras retirar toda la simbología
Abel Peña
Ramón Mas, presidente de España de Noche, durante su ponencia en el Espacio Avenida Abanca

¿Por qué el cambio climático llenará los pubs y discotecas de A Coruña?
Guillermo Parga