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A Coruña

Lidl abrirá su tercer supermercado en A Coruña

Estará situado cerca de la rotonda del Pavo Real y tendrá aparcamiento en el subsuelo

Lara Fernández
Lara Fernández
19/05/2026 20:00
Un supermercado de Lidl
Archivo El Ideal Gallego
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Lidl abrirá su tercer supermercado en A Coruña. La Junta de Gobierno local aprobará este miércoles la compra de una parcela en el futuro barrio de San Pedro de Visma por 317.733 euros. La parcela, con una superficie de 6.943 metros cuadrados, cuenta con calificación de uso terciario y acogerá la tercera gran superficie de esta empresa, que ya cuenta con supermercados en Xuxán y A Grela

El Ayuntamiento defiende que la presencia de esta infraestructura en dicha parcela "co fin de edificar nela, garante que o seu desenvolvemento urbanístico se producirá a corto prazo, o que axuda a lograr unha mellor xestión urbanística na zona, proporcionando a presencia de superficie co uso terciario, que resulta tan necesaria neste momento e nesa zona". 

El supermercado, además, contará con aparcamiento en el subsuelo y estará situado cerca de la rotonda del Pavo Real.

Vista del trazado que tendrán las calles y parcelas del nuevo barrio de Visma

El nuevo barrio de A Coruña ya muestra sus calles y parcelas

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