Un supermercado de Lidl Archivo El Ideal Gallego

Lidl abrirá su tercer supermercado en A Coruña. La Junta de Gobierno local aprobará este miércoles la compra de una parcela en el futuro barrio de San Pedro de Visma por 317.733 euros. La parcela, con una superficie de 6.943 metros cuadrados, cuenta con calificación de uso terciario y acogerá la tercera gran superficie de esta empresa, que ya cuenta con supermercados en Xuxán y A Grela.

El Ayuntamiento defiende que la presencia de esta infraestructura en dicha parcela "co fin de edificar nela, garante que o seu desenvolvemento urbanístico se producirá a corto prazo, o que axuda a lograr unha mellor xestión urbanística na zona, proporcionando a presencia de superficie co uso terciario, que resulta tan necesaria neste momento e nesa zona".

El supermercado, además, contará con aparcamiento en el subsuelo y estará situado cerca de la rotonda del Pavo Real.