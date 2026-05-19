Las playas de A Coruña se preparan para la época estival con mejoras en la accesibilidad

Duchas con silla adaptada en la playa de San Amaro, ayer Carlota Blanco

Aunque ayer el tiempo no acompañó, con cielos grises, y hoy continúe la inestabilidad atmosférica, mañana se espera la llegada del anticiclón, lo que significa cielos despejados y un subidón en el termómetro que puede rondar los 25 grados. Con estas perspectivas, es necesario que las playas estén listas para recibir a los coruñeses que suelen invadirlas al primer rayo de sol. Operarios enviados por la Concejalía de Medio Ambiente están poniendo a punto todas las instalaciones. Esto incluye adaptarlas a bañistas con problemas de movilidad. Por eso ahora playas como la de San Amaro lucen una silla en sus duchas.

Estas son las playas de A Coruña y su área en las que está prohibido el baño Más información

El primer signo de que la temporada de baño se acerca es la retirada de la duna de Riazor y este paso y se ha completado, pero queda añadir el equipamiento que se retiró el septiembre pasado, al término de la temporada. En los últimos veranos, desde 2021, el Ayuntamiento ha ido añadiendo mejoras en lo que se refiere a la accesibilidad y la movilidad en los arenales coruñeses, empleando para ellos a menudo fondos europeos como los Feder. Mejorando, además de San Amaro, las de Riazor y Oza. Estas son las más fácilmente adaptables, mientras que se ha dejado fuera a otras como Orzán, Matadero y As Lapas, cuyo desnivel es mayor. De todos modos, la Concejalía de Medio Ambiente garantiza que los usuarios con problemas de movilidad puedan acceder a otros arenales cercanos sin mayor problema.

cifras 145.175 euros invirtió la Concejalía de Medio Ambiente a través de los Fondos Eidus en mejorar la accesibilidad de los arenales en 2021 619.000 euros cuesta el Servicio de Socorrismo al Ayuntamiento, que lo mantiene desde el 15 de junio al 15 de septiembre, salvo prórrogas

Adaptar las playas no es fácil. Además de acondicionar las duchas o los aseos, también hay que emplear otro equipamiento como las grúas para levantar a los bañistas e instalarlos en la silla anfibia. Todo tiene que tener una versión adaptada: la tumbona, la fuente, el andador, la pérgola.... Incluso la pasarela de madera.

Descubre las playas más populares de la ciudad de A Coruña Más información

En efecto: se acondicionan Itinerarios Peatonales Accesibles (IPA) hasta el agua sobre el arenal, señalizando las pasarelas de madera actuales mediante un esmaltado en sus extremos. En el tramo mojado de la arena. Es decir, desde la línea de pleamar hasta el agua, habrá que desplegar pasarelas enrollables de poliéster que permitirán a la silla rodar sobre ella, y que se pueden retirar rápidamente cuando sube la marea.

En O Parrote

Pero a todo esto habrá que añadir la señal definitiva del verano: las casetas de los socorristas, que comienzan a trabajar el 15 de junio. En Riazor, Orzán, San Amaro u Oza se colocan las estructuras de madera que acogen a los expertos de Salvamento. Hay que decir que este año el Ayuntamiento se ha limitado a prorrogar el contrato de Socorrismo, aunque la novedad de este año es que los socorristas operarán en la nueva plataforma de O Parrote, que hasta ahora no se había instalado, y que se abrió a finales del año pasado.

Aunque los coruñeses se han bañado desde siempre en estas aguas portuarias, es la primera vez que, de la mano de la Xunta, cuentan con unas instalaciones tan completas, que incluyen incluso un ambigú, algo que no tienen los arenales.