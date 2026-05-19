La Universidad de A Coruña tendrá cuatro profesores asociados para la descentralización de Medicina

Un momento de la comisión de seguimiento, ayer, en Santiago Cedida

.La descentralización del grado de Medicina avanza despacio, pero con buena letra. El acuerdo, que permitirá repartir entre las universidades de A Coruña, Santiago y Vigo la docencia práctica y teórica del segundo ciclo de esta carrera (cuarto, quinto y sexto), "comezaba unha nova pantalla" a finales del pasado mes de enero, un día después de que fuese respaldado por el Consello de la Xunta.

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Así lo explicó el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en la primera reunión de la comisión de seguimiento -formada por 16 miembros y un representante estudiantil de cada universidad-, un acto en el que se decidió crear dos grupos de trabajo: uno para aspectos técnicos y jurídicos y otro de carácter económico. Tras cuatro meses de trabajo en silencio y diferentes representantes a la cabeza de dos de las tres universidades públicas de Galicia, la comisión de seguimiento celebró ayer su segunda reunión del año con el objetivo de aprobar el reglamento e incorporar nuevos profesores a las unidades docentes.

En concreto tendrán siete nuevos docentes asociados de Ciencias de la Salud (conocidos como PACS) propios para el próximo curso. Serán un total de siete -cuatro en la UDC y tres en la UVigo- los nuevos profesionales que se incorporen para facilitar que la descentralización completa de la docencia práctica del grado en Medicina de la sea efectiva en el curso 2026-27.

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En este sentido, serán las universidades de A Coruña y Vigo las responsables de convocar las plazas de este profesorado asociado de Ciencias de la Salud y, de esta forma, incorporarlo a su cuadro de personal. Estas plazas se incluirán, además, en el concierto único del Sergas con las universidades.

Distribución del alumnado

Otra de las incógnitas que tenían los estudiantes tras la aprobación de este nuevo convenio de descentralización era saber qué pasará con los estudiantes en caso de que la demanda por una de las tres ciudades en las que se reparte la docencia supere a la oferta. En el reglamento de estas unidades docentes, aprobado durante la sesión de ayer, se establece cuestiones como los criterios de distribución del alumnado en estos casos.

En este sentido, primaría el domicilio familiar circunstancias como enfermedad grave, discapacidad, conciliación familiar o haber sido víctimas de acoso, así como la nota media del expediente académico. Asimismo, determina la composición y organización de las unidades docentes, así como sus funciones concretas para el correcto desarrollo de la docencia de grado.

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Tal y como se estableció en el acuerdo firmado, las unidades vinculadas a la UDC y a la UVigo acogerán, cada una de ellas, en torno al 25% del alumnado matriculado en el grado de Medicina en el curso descentralizado que corresponda. Además, el 50% de las nuevas contrataciones de profesores se adscribirán a las universidades de A Coruña y Vigo.

Próximos pasos

La Comisión de seguimiento analizó, además, los próximos pasos en el proceso, que incluyen la reverificación del grado en Medicina para poder incorporar todos los cambios en la docencia y que estos tengan validez y todas las garantías para el alumnado. En la actualidad, el grado en Medicina está impartiéndose a través de dos planes de estudios. Uno de ellos está en extinción y, por lo tanto, no puede modificarse, mientras que el otro está en implantación (en este año académico se imparte en 1° y 2º curso del grado).

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Asimismo, la memoria de reverificación de la titulación deberá incorporar los cambios derivados de la aplicación del convenio. Una vez completada la documentación, debe someterse al visto bueno de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (Acsug). Para agilizar el proceso, la Xunta celebrará una reunión técnica con los técnicos de la Acsug con el fin de aclarar las dudas y establecer los plazos más ajustados.