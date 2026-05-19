La marcha contra el cáncer vuelve este domingo al centro de A Coruña

Imagen de una edición anterior de la marcha contra el cáncer

A Coruña volverá la llenarse de camisetas verdes este domingo, 24 de mayo, con motivo de la XIII edición de la andaina solidaria A Coruña En Marcha Contra el Cáncer. En colaboración con el Ayuntamiento de A Coruña este evento ya está consolidado como una cita de referencia en la ciudad.

El acto de presentación contó con la asistencia del presidente de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer, Javier Álvarez Barbeito, la concejala de Bienestar Social, Participación Social y Igualdad del Ayuntamiento de A Coruña, Nereida Canosa y el concejal de Deportes, Manuel Vázquez, que estuvieron también acompañados por personas voluntarias, pacientes, deportistas, representantes políticos y otros colaboradores de él evento.

Durante la presentación, destacó el carácter participativo y emocional de esta cita, que trasciende lo deportivo para convertirse en un espacio de encuentro, apoyo y esperanza compartida.

"Este año esperamos ver las calles llenarse, una vez más, de ese verde que simboliza algo que nunca debemos perder: la esperanza. Pero, sobre todo, esta andaina tiene un propósito muy claro. Nos ponemos en marcha por las personas: por las que están atravesando un cáncer y por sus familias, por quien precisa apoyo, acompañamiento y comprensión dentro de un instante difícil", expresó el presidente provincial durante la presentación.

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Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Participación Social y Igualdad, Nereida Canosa, hizo hincapié en la importancia de que eventos de este tipo generen una respuesta colectiva por parte de la ciudadanía. “Esta iniciativa consigue unirnos en la promoción de la salud y en la lucha, en la reivindicación de una enfermedad que afecta a millares de personas”, apuntó Canosa, que también resaltó que “el futuro está en la ciencia, en la investigación, y las administraciones deben apostar por esto. Invertir en conocimiento es invertir en futuro, en salud y en calidad de vida”.

La marcha empezará este domingo 24 de mayo a las 10.00 horas desde Puerta Real, en La Marina. El recorrido, de unos cinco kilómetros, se iniciará en dirección al Parrote, avanzando por el entorno portuario y enlazando con el Paseo Marítimo. El trazado continuará por la fachada marítima en dirección a la zona de San Amaro, finalizando el recurrido antes de la bajada al Club de San Amaro, punto en el que se realizará el giro de retorno. Desde allí, se iniciará el regreso por el mismo itinerario, nuevamente por el Paseo Marítimo y la zona del Parrote, hasta alcanzar la meta ubicada en Puerta Real.

La asociación invita a toda la ciudadanía coruñesa a sumarse a esta nueva iniciativa solidaria contra el cáncer. Durante la mañana, además de la marcha, habrá actividades deportivas, animaciones con zona infantil y sorpresas para todas las edades. Asimismo, se habilitará un punto de prevención e información, un punto de agua para mascotas para garantizar su bienestar, servicio de ropero y un punto de producto solidario donde se podrá colaborar adquiriendo distintos artículos.

Las inscripciones pueden formalizarse en la web www.corunaenmarcha.com (hasta el jueves 21 de mayo a las 22.00 horas). También en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en la Calle Real nº1, 1º —en horario de lunes la jueves de 10.00 a 17.00 h y los viernes de 10.00 la 14.30 hasta el 21 de mayo, y de 10.00 a 20.00 h el viernes 22 y sábado 23. Están también abiertas en la sección de deportes (quinta planta) del Corte Inglés (calle Ramón y Cajal), en horario de apertura, hasta el jueves 21 de mayo a las 22.00 h. Además, el propio día de la andaina será posible inscribirse de forma presencial en la zona de Puerta Real hasta las 09.00h.

El coste es de 10 euros para adultos y 5 euros para menores de 12 años. Las personas inscritas recibirán un dorsal personalizable y la camiseta oficial del evento (garantizada hasta agotar existencias). Además, habrá dos horas de parking gratuitas en Palexco para las personas inscritas. Se podrá acceder mostrando el dorsal de la andaina.

Quienes no puedan asistir, pero deseen colaborar, pueden hacerlo mediante el Dorsal 0, disponible a través de la web, Bizum —en el 06505, con el concepto “CONTRAELCANCER A CORUÑA”— o transferencia bancaria en la cuenta del Banco Santander con IBAN ES54 0049 0007 2326 1212 4606.

Todo lo recaudado en la andaina se destinará a apoyar la investigación contra el cáncer y a mantener los servicios gratuitos que la Asociación Española Contra el Cáncer ofrece a pacientes y familias en la provincia de A Coruña, como atención psicológica, social, fisioterapia, logopedia o nutrición. Solo en el último año, más de 2.600 personas se beneficiaron de estos programas.

La Asociación continúa además su apuesta decidida por la investigación: en 2025 destinó más de 1,3 millones de euros a proyectos científicos desarrollados en la provincia. Todo ello con el objetivo de alcanzar una tasa de supervivencia del 70% en cáncer en el año 2030.

La XII edición de la andaina A Coruña En Marcha Contra o Cancro es posible gracias al compromiso del Concello de A Coruña, al patrocinio de Vegalsa- Eroski, Mastil Rotulación, Andrones, Miraveo y Solán de Cabras, y a la colaboración de numerosas empresas y colectivos que hacen posible esta jornada solidaria, como el Clúster del Deporte Gallego, El Corte Inglés, Tranvías de A Coruña, CSC, Xeograf, Termaria, Legión 501, Grupo Arc Eurobanan, Innovisual, Kilomberos de Monte Alto, Grupo Breogán; La Voz de Galicia, La Opinión A Coruña, El Ideal Gallego, DXT Campeón, Quincemil, Radio Voz, Radio Coruña Cadena Ser, Radio Marca Coruña, Fundación RC Deportivo, Leyma Básquet Coruña, Hockey Club Liceo, Empanada Viajera, Gadis, AparcaT Palexco, Alda Hoteles, Castro Ópticos y Mas Music.