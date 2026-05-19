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A Coruña

La firma de joyería Aristrocazy estrena punto de venta en El Corte Inglés de Cuatro Caminos

Redacción
19/05/2026 19:38
Aristrocazy en El Corte Inglés
Aristrocazy en El Corte Inglés
Cedida
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La firma joyera Aristocrazy continúa su expansión nacional y desvela su renovada imagen en su punto de venta de El Corte Inglés de A Coruña, tras el éxito de la renovación de su flagship store de la madrileña calle de Goya, su reciente paso por sus tiendas en El Corte Inglés de Málaga  y Pozuelo.

La transformación de este cuarto punto de encuentro físico, situado en la Rúa Ramón y Cajal, ha corrido de nuevo a cargo del estudio de arquitectura y diseño Matteo Ferrari y Ciszak Dalmas, que se ha impuesto un desafío: transformar la tienda en un híbrido entre galería de arte, hogar y templo, el espacio perfecto para entrar en contacto con ese concepto de ‘lujo con actitud’ y sumarse a esa voluntad de Aristocrazy de romper las reglas convencionales sin renunciar a esa elegancia que define a la marca.

El diseño de la tienda, con el renovado logotipo y el nuevo isotipo como protagonistas, combina materiales nobles y texturas cálidas que invitan a la calma y la contemplación del detalle. El resultado es una atmósfera sensorial apoyada en la solidez de lo clásico, siempre con calma y cercanía, para poder disfrutar de las joyas y la experiencia Aristocrazy de un modo emocionante.

Esta renovación no busca impresionar, sino acoger, abriendo a sus clientes un espacio con carácter, inesperado y sorprendente de una manera elegante, encarnando a la perfección lo que significa Aristocrazy: autenticidad, emoción y una belleza que se reinventa sin perder su esencia.

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