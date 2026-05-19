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A Coruña

La Cámara de Comercio de A Coruña impulsó la salida al exterior de 152 empresas

La entidad organizó 30 acciones de promoción internacional

Iván Aguiar
Iván Aguiar
19/05/2026 17:09
El presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro, y el director, Manuel Galdo
El presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro, y el director, Manuel Galdo
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La Cámara de Comercio de A Coruña reforzó su apoyo a la internacionalización empresarial durante el último ejercicio, al que destinó 900.000 euros para facilitar la salida al exterior de las empresas. 

José Valiño

José Valiño, histórico empleado de Abanca, premiado por el colegio de informáticos

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En este periodo, la entidad organizó 30 acciones de promoción internacional en 17 países, en las que participaron 152 empresas, consolidando así su actividad en el ámbito exterior. Estas iniciativas incluyeron misiones comerciales multisectoriales y sectoriales, participaciones en ferias internacionales y encuentros profesionales.

Lugares

Las acciones se desarrollaron en mercados de Europa, África, Asia y América, como Francia, Portugal, Reino Unido, Marruecos, China, Japón, Estados Unidos o México, entre otros, y abarcaron sectores como alimentación y bebidas, textil, construcción, energías renovables, salud, actividades vinculadas al ámbito marítimo, TIC y servicios empresariales.

Entre las iniciativas destacadas, la Cámara celebró una nueva edición de Exporpymes, que reunió a empresas de 24 países y cuatro continentes. En el encuentro participaron 52 empresas extranjeras y 75 empresas gallegas, con el apoyo de consultoras especializadas.

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