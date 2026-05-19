Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

José Valiño, histórico empleado de Abanca, premiado por el colegio de informáticos

Ha estado vinculado durante 27 años a la gestión tecnológica de la entidad bancaria

Iván Aguiar
Iván Aguiar
19/05/2026 17:02
José Valiño
José Valiño
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620

El Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) ha concedido el Premio Especial CPEIG-En memoria de Hernán Vila da ‘XVIII Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia 2026’ a José Valiño Blanco, director general de IT, Información, Procesos y Operaciones de Abanca.

Valiño Blanco es un directivo histórico de la entidad bancaria con sede operativa en A Coruña, vinculado durante 27 años a la gestión tecnológica de la entidad bancaria como director general de IT, Información, Procesos y Operaciones. Primero lo hizo en Caixa Galicia, luego en Novagalicia Banco –fusión de Caixa Galicia y Caixanova– y finalmente en Abanca.

Sede operativa de Abanca

Abanca gana 207,5 millones de euros hasta marzo e incorpora a más de 37.000 clientes

Más información

Es natural de A Coruña, es Ingeniero Superior Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, especializado en energía nuclear. También realizó estudios de posgrado en Harvard, en el MIT (Massachusetts Institute of Technology) y en el Tuck School of Business del Dartmouth College. Fue consultor en diversas empresas como profesional experto.

La entrega del premio será el 12 de junio en el Hotel Porta do Camiño de Santiago Este galardón también lo recibirá José Manuel García Oya, socio director de la compañía tecnológica gallegaPlexus Tech.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Más de la mitad de los gallegos reconoce tener problemas de sueño, según un estudio
Europa Press
El presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro, y el director, Manuel Galdo

La Cámara de Comercio de A Coruña impulsó la salida al exterior de 152 empresas
Iván Aguiar
Un momento de la comisión de seguimiento, esta mañana, en Santiago

La Universidad de A Coruña tendrá cuatro profesores asociados para la descentralización de Medicina
Dani Sánchez
José Valiño

José Valiño, histórico empleado de Abanca, premiado por el colegio de informáticos
Iván Aguiar