José Valiño, histórico empleado de Abanca, premiado por el colegio de informáticos

José Valiño Cedida

El Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) ha concedido el Premio Especial CPEIG-En memoria de Hernán Vila da ‘XVIII Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia 2026’ a José Valiño Blanco, director general de IT, Información, Procesos y Operaciones de Abanca.

Valiño Blanco es un directivo histórico de la entidad bancaria con sede operativa en A Coruña, vinculado durante 27 años a la gestión tecnológica de la entidad bancaria como director general de IT, Información, Procesos y Operaciones. Primero lo hizo en Caixa Galicia, luego en Novagalicia Banco –fusión de Caixa Galicia y Caixanova– y finalmente en Abanca.

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Es natural de A Coruña, es Ingeniero Superior Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, especializado en energía nuclear. También realizó estudios de posgrado en Harvard, en el MIT (Massachusetts Institute of Technology) y en el Tuck School of Business del Dartmouth College. Fue consultor en diversas empresas como profesional experto.

La entrega del premio será el 12 de junio en el Hotel Porta do Camiño de Santiago Este galardón también lo recibirá José Manuel García Oya, socio director de la compañía tecnológica gallegaPlexus Tech.