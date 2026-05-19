Isabel San Sebastián | “En la historia de España hay muchas más luces que sombras”

La periodista y escritora Isabel San Sebastián, junto a su última novela, ayer, en A Coruña Germán Barreiros

Isabel San Sebastián (Santiago de Chile, 1959) acumula más de 35 años de trayectoria periodística. En más de la mitad de esos años compaginó su profesión con su verdadera pasión: escribir. Durante la jornada de este martes presenta en el Sporting Club Casino su última novela, ‘La venganza del Apóstol’, la séptima de la ‘Saga de la Reconquista’, donde la escritora relata las heroicidades de los cristianos durante la Reconquista.

Usted vino a A Coruña a presentar ‘La venganza del Apóstol’. ¿Qué puede contar de la novela?

Es una novela que continúa la ‘Saga de la Reconquista’ y que relata un momento crucial en la Reconquista, el momento en el que, después de la batalla de las Navas de Tolosa y de la derrota de los almohades, el rey Fernando III reconquista Córdoba y encuentra las campanas que Almanzor le robó a Santiago en el siglo X y las manda devolver al apóstol en Compostela. Esa es la historia vista a través de los ojos de un protagonista, que es un guerrero un poco antiheroico, un muchacho que es torpe y no está muy bien dotado para la guerra, aunque tiene mucha voluntad y se atreve a infiltrarse como espía en Córdoba para pasar información a los cristianos y desempeñar un papel crucial en esa Reconquista.

¿Cómo es el proceso que sigue para diseccionar lo más destacado de la historia de España?

He escogido hitos cruciales en la historia de la Reconquista. Uno fue sin duda la primera rebelión en Covadonga, que está contado en ‘Astur’, después la creación del reino de Asturias y la ampliación. Por supuesto, en esa saga el apóstol Santiago desempeña un papel fundamental porque fue el inspirador o el motivador de esa Reconquista durante muchos siglos. Van a ser ocho siglos de Reconquista y ocho novelas, solo falta una.

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¿Qué supuso la victoria cristiana en las Navas de Tolosa?

Supuso el vuelco definitivo en una pugna que llevaba librándose cinco siglos. La batalla de las Navas de Tolosa fue la derrota definitiva del islam en España y la victoria definitiva de la cristiandad hispana. Con una clave fundamental, que por una vez los reinos cristianos lucharon juntos. La cristiandad luchó unida y derrotó a los almohades, que no eran los representantes de un islam tolerante, eran más bien el equivalente de los que hoy es el ISIS, unos guerreros africanos crueles. Ganamos los cristianos afortunadamente.

Indirectamente también afectó a Galicia, con el rescate de las campanas de la catedral de Santiago.

Las convirtieron en lámparas de aceite para iluminar la ampliación de la mezquita de Córdoba. Era una práctica habitual de los musulmanes contra territorios cristianos llevarse las campanas porque simbolizaban la voz del dios cristiano y más en Santiago. Las crónicas musulmanas decían que los cristianos iban a Santiago como los musulmanes a la Meca. Era un lugar de peregrinación muy importante. Almanzor las roba para humillar a la cristiandad. Cuando Fernando III reconquista Córdoba, manda que se devuelvan a Compostela.

“Una de las razones por las que mis novelas se venden muy bien es porque la gente quiere conocer una historia que le han hurtado” Isabel San Sebastián, periodista y escritora

Su trayectoria profesional incluye más de 35 años al servicio de los medios de comunicación. ¿Por qué decide dejar al lado su profesión y dedicarse de lleno a escribir?

Fue una casualidad. Un día estábamos en una iglesia de Pravia José Luis Balbín y yo y vi una placa de piedra que hablaba de los reyes holgazanes. A mí me gusta mucho la historia, pero nunca había oído hablar de ello. Balbín me contó que eran unos reyes de la monarquía asturiana que en vez de luchar contra los moros, les mandaban tributos para sus harenes. Por eso les llamaban holgazanes. Me pareció una historia preciosa y le dije que la novelase. Él me dijo que lo hiciera yo. Y así nació ‘La visigoda’, por una apuesta con Balbín. Luego me di cuenta que la Reconquista es una epopeya tan maravillosa que merecería la pena novelarla entera. Y así nació la idea.

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¿Qué cree que es lo que más le llama la atención a la gente de sus libros?

En términos históricos, la Reconquista ha desaparecido de los manuales de Historia. Es tabú. Que se cuente esto tal y como fue, con cierto rigor histórico y desde el punto de vista cristiano, es algo que le atrae a mucha gente. Luego creo que soy capaz de escribir novelas entretenidas. Eso al menos me dicen los lectores. Mis obras son novelas de aventura que eligen un escenario y unos personajes históricos.

Siempre trata de huir del presentismo políticamente correcto. ¿Es necesario para comprender el contexto de cada hazaña?

Exacto. Ahora todo hay que filtrarlo a través de los ojos actuales. Somos tan arrogantes que aparece un historiador y te dice que la Reconquista no existió y yo me pregunto: "¿Usted quién es para refutar lo que escribieron aquellos que estaban allí y para reinterpretar con los valores actuales la mentalidad de un tiempo que no tenía nada que ver con este?". Durante casi toda la historia de la humanidad se daba por aceptado que el derrotado en la guerra era esclavizado y vendido. Ese era el destino de los vencidos hasta hace cuatro días. Hoy en día nos escandaliza, sobre todo cuando lo hacen los cristianos. Y, sin embargo, a ellos que vivieron esa época les hubiera escandalizado que a nuestros abuelos los metiéramos en residencias y nos desentendiésemos de ellos. Los valores cambian, pero los nuestros no son mejores en todo. No puedes juzgar hechos pasados con mentalidades actuales.

¿Se tiende a menospreciar las hazañas realizadas a lo largo de la historia de España?

Hay una simbiosis perversa entre ideología de extrema derecha y patriotismo. En Alemania siguen utilizando el mismo himno con la misma música y letra que utilizaba Hitler y que se había utilizado antes. En Francia, lo mismo, pero aquí todo lo que pasó por las manos de Franco, hay que renegar de ello. Franco fue un accidente histórico como tantos otros, que no invalidan lo que hubo antes ni lo que vino después. En la historia de España hay muchas más luces que sombras. Una de las razones por las que mis novelas se venden muy bien es porque la gente quiere conocer una historia que le han hurtado.

¿Qué tiene preparado para el futuro?

El octavo de la saga será Granada. Es la culminación de lo que empezó en esa pequeña escaramuza de Covadonga que yo empecé novelando en ‘Astur’. Poder terminar aquello con la reunificación bajo Isabel y Fernando de un territorio que estuvo fragmentado durante tanto tiempo, va a ser algo alucinante. Solo espero terminar de novelarlo antes de que España se vuelva a fragmentar otra vez.