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A Coruña

Hace 25 años | El puerto afianza el tráfico de hierro y cristal con 200.000 toneladas al año

En 1951, hace 75 años, el deportivista Dieste viajaba a Santiago para ser operado de su lesión

Eugenio Cobas
Eugenio Cobas
19/05/2026 00:05
Vista parcial del puerto coruñés, en una imagen de 2020
Vista parcial del puerto coruñés, en una imagen de 2020
PATRICIA G. FRAGA
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Buenos datos para el puerto coruñés los publicados hace 25 años, con la previsión de cerrar 2001 habiendo movido 200.000 toneladas de hierro y cristal. Hace medio siglo, se seguía haciendo balance tras el desastre del ‘Urquiola’, que afectó a muchas playas, sobre todo a las de Oleiros. En 1951, hace 75 años, el deportivista Dieste viajaba a Santiago para ser operado de su lesión. Hace un siglo, en 1926, la Junta de Abastos acordaba mantener los precios del pan y de la carne.

19 de mayo de 2001
19 de mayo de 2001
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Hace 25 años | El puerto afianza el tráfico de hierro y cristal con 200.000 toneladas al año

La feroz competencia entre los puertos provoca que sea muy difícil afianzar tráficos estables. En esta ocasión, la dársena coruñesa se apunta un nuevo tanto, ya que la consignataria Consiflet consiguió una línea de transporte de cristal y de barras de hierro consolidada. Las previsiones apuntan a que a finales del año 2001 se moverán de estos dos tipos de carga 200.000 toneladas.

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Además, centenares de personas participaron ayer, 18 de mayo de 2001, en las actividades programadas con motivo del Día Internacional de los Museos, cuyo fin era aproximar el arte a todos los públicos. Los recintos culturales de A Coruña se sumaron a la jornada festiva, en la que se prestó especial atención a los niños y a los jóvenes.

19 de mayo de 1976
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Hace 50 años | Las playas de Oleiros son las más afectadas por el petróleo del “Urquiola”

Quienes se tomaban un poco a guasa el hecho de que el Ayuntamiento de Oleiros haya solicitado de la Administración el que se incoase, con carácter de urgencia, un expediente de daños catastróficos en favor de la zona del término municipal de Oleiros, han podido comprobar que las playas de la demarcación –Santa Cristina, Bastiagueiro, Santa Cruz, Mera, etc., sin duda las más concurridas del verano coruñés– son las más tremendamente afectadas por los daños derivados del siniestro del buque petrolero “Urquiola”.

Por otra parte, la Permanente Municipal dio licencia de construcción para el edificio de El Corte Inglés en la Glorieta de América, o cantera de Molezún, o cantera de Santa Margarita.

19 de mayo de 1951
19 de mayo de 1951
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Hace 75 años | Dieste será intervenido en Santiago y Botana regresa tras su operación

En vista de que el jugador deportivista Dieste no acaba de recuperarse completamente de su lesión, ha decidido –al igual que hizo Botana– operarse, para lo cual se trasladará a Santiago con el fin de que le intervengan quirúrgicamente.

Por el contrario, Botana regresará hoy, 19 de mayo de 1951, de la ciudad del Apóstol, después de haber permanecido allí una temporada tras su operación en la pierna lesionada. Botana tendrá que permanecer aún algún tiempo inactivo, pero ya cerca de los suyos. El jugador deportivista ha recibido en Santiago innumerables muestras de afecto y simpatía. Por otra parte, el próximo lunes se celebrará una comida-homenaje que la directiva, jugadores y simpatizantes del Juvenil dedican al entrenador Rodrigo.

19 de mayo de 1926
19 de mayo de 1926
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Hace 100 años | La Junta de Abastos acuerda mantener los precios del pan y de la carne

Bajo la presidencia del gobernador señor García Argüelles, se reunió ayer, 18 de mayo de 1926, a las cinco y media de la tarde, la Junta Provincial de Abastos, aprobándose el acta de la sesión anterior. Se acordó mantener los precios del pan y de la carne que rigen en la actualidad, fijados por esta Junta y que son los siguientes:

Pan: primera clase, 0,75 pesetas kilo; segunda, 0,70, y tercera, 0,60.

Carne por kilo: ternera y novillo, solomillo, 5 pesetas; espalda, lomo y jarrete, 4,40; aguja y falda, sin contrapeso, dos pesetas; riñones, 4,40; lenguas, 4; hígado y corazón, 3. Buey y vaca: solomillo y lomo, 4 pesetas; aguja, espalda, brazos, morcillos y jarrete, 3; pescuezo, pecho, costillar y falda, 1,80.

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