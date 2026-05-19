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A Coruña

García Maceiras subraya que Estados Unidos ofrece a Inditex "buenas oportunidades de crecimiento"

"Es un mercado que conocemos bien", afirma el consejero delegado

Redacción
19/05/2026 19:54
El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras
El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras
EFE
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El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, ha asegurado que Estados Unidos ofrece a la compañía "buenas oportunidades de crecimiento" y ha añadido que se trata de un mercado en el que el grupo apuesta por el crecimiento "selectivo".

"En Estados Unidos hemos aplicado la misma estrategia que seguimos en el resto de mercados que es de crecimiento selectivo. Es un mercado, reitero, que conocemos bien, creemos que somos un conjunto de marcas respetadas y queridas por nuestros clientes norteamericanos y que puede haber buenas oportunidades de crecimiento selectivo", ha subrayado durante su intervención en el VII Foro Internacional 'Expansión'.

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García Maceiras ha señalado que Inditex inicio su actividad en el país norteamericano en 1989, siendo el tercer país en el que aterrizó el grupo después de España y Portugal.

"Es un mercado que conocemos bien", ha asegurado el primer ejecutivo de Inditex, quien ha destacado que la compañía desembarcó en 2025 en su estado número 26 con la apertura de su tienda Zara en Charlotte (Carolina del Norte), con lo que cuenta ya con presencia en más de la mitad de los estados.

Respecto a la situación geopolítica derivada de Oriente Próximo y al posible impacto sobre el grupo, García Maceiras ha reiterado que la compañía continúa monitorizando la situación, al tiempo que ha señalado la "gran capacidad de adaptación" del grupo ante situaciones adversas.

"Seguimos monitorizando la situación, que es cambiante prácticamente cada día pero creo que si algo nos ha caracterizado es la flexibilidad, la adaptabilidad y la capacidad de todos nuestros equipos ante distintas circunstancias. Hemos vivido disrupciones de rutas comerciales, hemos vivido disrupciones en la cadena de suministro y nuestros equipos han sido capaces en todo momento de adaptarse a esa nueva situación, garantizar la continuidad de las operaciones y seguir estando en condiciones de ofrecer a nuestros clientes aquello que desean en todo momento y lugar", ha señalado.

Respecto al posible impacto de la situación en los precios, García Maceiras ha señalado que la política de precios del grupo es de "muchísima estabilidad".

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"Al final, el precio en nuestro grupo es una decisión comercial, es una decisión que toman los equipos comerciales. Nosotros no construimos los precios desde una perspectiva financiera, como una agregación de los distintos costes más el margen que la empresa tiene que conseguir, sino que se construye en sentido contrario", ha afirmado.

Así, ha explicado que los equipos comerciales de Inditex identifican el precio que consideran adecuado en función del valor que aporta esa tipología de producto a sus clientes y a partir de ahí "tratan, lógicamente, los más eficientes posibles para defender los números de la compañía".

Tras reconocer que el entorno es "complejo", García Maceiras ha indicado que la compañía no es "un buen 'proxy' para la macro". "Nosotros al final estamos muy diversificados, estamos en muchos mercados es muy difícil atribuir una única regla, una única pauta, un único comportamiento. Creemos que, lógicamente, el consumidor en nuestro caso está más pendiente del tipo de producto que ofrecemos que a circunstancias macro", ha añadido.

Por último, sobre España, el consejero delegado de Inditex ha subrayado que se trata de un mercado del que se sienten "muy orgullosos"

"Al final hemos nacido en España. Muchos de los que trabajamos en Inditex somos españoles. Ha sido el primer mercado en abrir tiendas, sigue siendo el primer mercado del grupo y realmente el desempeño ha sido muy positivo. Creo que eso pone en manifiesto la capacidad de crecimiento como grupo, de seguir ganando relevancia", ha destacado.

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