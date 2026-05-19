Galicia Design Week muestra en las calles de A Coruña los proyectos más relevantes del diseño gallego

Una usuaria disfruta de la exposicion Galicia Design Week en La Marina Carlota Blanco

Galicia Design Week inauguró este martes un gran bloque expositivo en La Marina, como reflejo del valor y de la potencia creativa gallegos. En la inauguración estuvieron el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, y el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil, además de Alex Rico y Marta González (codirectores de la GDW) y patrocinadores (Grupo Malasa y Mobalco). También acudieron varias de las autoras participantes: la escenógrafa Ana Inés Jabares Pita, la arquitecta Celsa Pesqueira, la fotógrafa creativa María Cereijo, el diseñador de moda MariOléiro y la diseñadora Zeltia Iglesias.

El evento sirvió para presentar las dos propuestas que la ciudadanía podrá descubrir esta semana. Por una parte, 'Designed in Galicia', una recopilación de los proyectos más destacados que cosecharon galardones de prestigio a lo largo del último año, como es el caso de Miguel Leiro (Premio Nacional de Diseño 2025), D-Due (Premio Luis Seoane de Diseño 2025), estudios de arquitectura (entre los que destacan Carlos Seoane, CREUSeCARRASCO o Carbajo Barrios) o agencia creativas (teiga.studio).

Las estructuras que soportan las piezas de esta muestra –que se podrá visitar hasta el 14 de junio– fueron diseñadas y fabricadas específicamente para esta cita por Grupo Malasa, la firma familiar gallega que lidera la producción de mobiliario a medida en toda Europa.

Por la otra parte, la propuesta #novodeseñogalego es una antología que pone el foco en el talento emergente y que podrá visitarse hasta el 4 de junio. La exhibición recoge veinte propuestas firmadas por 10 perfiles multidisciplinares, que estos días están presentando sus proyectos en la ciudad en las sesiones TALKS y MICROTALKS: Álvaro Bellón, Ana Inés Jabares Pita, Andrea Ures, Lamaelume, Laura Campos, María Cereijo, mariOLéiro, Nuclear, Pesquera y Zeltia Iglesias.