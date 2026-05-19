El error garrafal de Google con una playa de A Coruña

Playa del Matadero en A Coruña Archivo El Ideal Gallego

Google Maps es una herramienta que se ha convertido prácticamente en fundamental en nuestras vidas. Ya es imposible excusarse en un "no sé dónde queda" para no ir a un sitio, porque con Google Maps se puede llegar a cualquier lugar. Sin embargo, como todo en la vida, el invento que sustituyó al callejero tradicional también falla.

El último gran error de Google con la ciudad de A Coruña tiene como protagonista a una de sus playas más reconocidas. Después del Orzán y de Riazor, el arenal del Matadero es uno de los que más nombre tienen en el municipio, entre sus vecinos y también entre los turistas. Sin embargo, quien quiera llegar a la playa del Matadero siguiendo las instrucciones de Google Maps lo va a tener difícil.

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Cuando se busca en la aplicación este arenal no aparece, en el lugar que ocupa está puesta la "Praia de las Amorosas" que, efectivamente, está en A Coruña, pero no en esa esquina que saluda a uno de los frontales del hotel Meliá María Pita. La verdadera playa de las Amorosas está un poco más adelante del Paseo Marítimo, donde está la plaza del Reloj.

Imágenes de Google Maps con la denominación errónea de la playa del Matadero Google Maps

Cierto es que no siempre se ha llamado "Matadero" a ese arenal que completa las tres grandes urbanas del Paseo coruñés, junto a Riazor y el Orzán. Hasta el siglo XX, aproximadamente, era Berbiriana la denominación de esta playa, en referencia a esa planta, muy común en zonas húmedas. Fue a partir de esa época y a la instalación junto al arenal del matadero municipal cuando poco a poco se fue perdiendo el nombre original para que la playa se quedase formalmente con el de Matadero.

La buena noticia es que Google Maps es una aplicación colaborativa, lo que significa que cualquier persona puede señalar que esta denominación del Matadero como As Amorosas es errónea, de manera que la herramienta, tras realizar comprobaciones, vuelva a poner el nombre correcto a la playa. Y así ya todo el mundo podrá llegar sin problemas al arenal para disfrutar del verano.