El certamen “Letras Inclusivas” regresa tras el éxito de su primera edición, que superó los 500 trabajos presentados

Concurso de microrrelatos 'Letras Inclusivas' El Ideal Gallego

La Fundación San Rafael convoca la segunda edición de su concurso de microrrelatos “Letras Inclusivas”, una iniciativa que busca fomentar la creación literaria y promover una mirada más inclusiva sobre la diversidad funcional y la realidad de las personas con discapacidad, tras el éxito de su primera convocatoria, que superó los 500 trabajos presentados.

El certamen regresa con el objetivo de consolidarse como un espacio de reflexión y sensibilización social a través de la palabra escrita. Más allá de reconocer el talento literario, el concurso pretende dar voz a experiencias que contribuyen a enriquecer la convivencia y avanzar hacia una sociedad más empática y respetuosa. En palabras de Dolores Estrada, directora de la Fundación San Rafael, “con ‘Letras Inclusivas’ queremos no solo reconocer el talento literario, sino también generar reflexión y sensibilización social a través de historias que acerquen la realidad de las personas con discapacidad. La literatura tiene la capacidad de cambiar miradas y ayudarnos a construir una sociedad más inclusiva”.

Los microrrelatos deberán abordar la temática de la diversidad funcional y/o la realidad de las personas con discapacidad. Podrán participar personas mayores de 18 años residentes en España, independientemente de su nacionalidad.

El jurado estará compuesto por profesionales del ámbito de la comunicación y la cultura, cuya trayectoria y sensibilidad aportarán rigor y criterio a la valoración de las obras, que se realizará de forma anónima:

Dª Luisa López Casanegra, periodista y especialista en comunicación corporativa, CEO en López Casanegra Comunicación.

D. Luis Fraga Pombo, consultor de comunicación corporativa y docente en Atresmedia Formación.

Dª Ana Abelenda, periodista.

El fallo del jurado se dará a conocer en un acto público que tendrá lugar el próximo 3 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en A Coruña. Las bases se pueden consultar: https://fundacionsanrafael.org/letras-inclusivas/