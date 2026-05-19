Eirís acogerá el nuevo centro para alcohólicos de A Coruña

Vecinas paseando por la avenid ade Lamadosa, en Eirís Archivo El Ideal Gallego

El Ayuntamiento aprobará mañana en Junta de Gobierno local un centro de día para drogodependentes Proyecto Hombre, que estará gestionado por la Fundación Monte do Gozo, especializado en alcoholemia. El Gobierno de Inés Rey transmitirá a esta entidad una parcela de 5.538 metros cuadrados donde también se construirá un centro de larga estancia.

Esta parcela, la 46 dentro del sector 6 'Parque Eirís. Se ubica en el 15 de Inés Ben, justo detrás del Chuac y estaba destinada según el PGOM a usos de "equipamiento de bienestar social y asistencial". La Fundación explotará el centro hasta el fin de la concesión, de 75 años. El objetivo es "promover el desarrollo y maduración del individuo para que consiga o recupere su plenitud y sea protagonista de su propia vida".

En realizar, el acuerdo se había firmado en 2021, con una cláusula que indicaba que se resolvería si no se ponía en marcha el servicio en cinco años, pero en abril de este año, el director de la Fundación Monte do Gozo, Ramón Gómez, solicitó una prórroga, alegando que habían estado reuniendo financiación.

Desde la asociación de vecinos de Eirís, Mónica Díaz, comentó que los vecinos aprueban el proyecto, así como los de O Castrillón IAR, y la asociación de comerciante. "É un centro de rehabilitación, no que a xente vai a estar interna, e despois vaise", destacó.

Este proyecto no tiene que ver, con otro proyecto que resultó muy polémico, Mi Casita de Sor Eusebia, que pretendía instalar, módulos para dar cobijo a los sintecho, y que se topó con una fuerte oposición vecinal.

Según Díaz, se trata de las mismas instalaciones que ya ocuparon edificios en Santa Cristina y en A Zapateira, y que ahora se trasladan más cerca del Complejo Hospitalario Universitario (Chuac)