Del “¿y ahora qué?” a una oportunidad real: así cambió el futuro de tres jóvenes gallegos tras presentar su TFG

Los tres jóvenes gallegos tras presentar su TFG Cedida

Terminar la carrera suele venir acompañado de una mezcla de orgullo e incertidumbre. Después de años de esfuerzo, llega la gran pregunta: ¿qué hago ahora?

Ese era también el momento vital en el que se encontraban Carlos, Paula y Sara cuando decidieron presentar su Trabajo de Fin de Grado a Máster Talent Galicia x BDO. Hoy, meses después, coinciden en algo: aquella decisión marcó un antes y un después en su camino profesional.

Porque, más allá de un reconocimiento académico, encontraron formación especializada, orientación profesional y nuevas oportunidades conectadas con lo que realmente querían hacer.

Carlos: de un TFG en genética a entrevistas con empresas biotecnológicas

Carlos Miras, graduado en Bioquímica en la Universidad de Santiago, centró su TFG en el estudio de la diversidad genética de especies vegetales en Galicia.

Aunque tenía claro su interés por la ciencia, no tanto cómo convertir esa especialización en una salida profesional real.

“Me considero una persona muy inquieta y curiosa, y creo que eso no se puede perder”, explica. “Esto te abre muchísimas puertas, tanto a nivel personal como profesional”.

Tras ganar el programa, Carlos decidió cursar el MBA de ef business school, buscando complementar su perfil científico con conocimientos de gestión, empresa y visión estratégica.

Además, gracias al acompañamiento del Departamento de Carreras Profesionales, ha podido acercarse al ecosistema biotecnológico gallego a través del clúster Bioga y participar en procesos con empresas y centros de investigación como CETIM , Grupo Zendal o Biofarma, explorando oportunidades alineadas con su especialización científica.

También destaca un aprendizaje inesperado: ganar confianza para comunicar y defender ideas complejas.

“Antes tenía muchísimo miedo a hablar en público o explicar lo que me apasionaba”.

Paula: descubrir una vocación y empezar a trabajar en RRHH

En el caso de Paula, el interés por los recursos humanos surgió casi sin planearlo, durante los últimos cursos de carrera.

“En tercero y cuarto tuve asignaturas relacionadas con recursos humanos que me gustaron bastante”, recuerda.

La posibilidad de desarrollar ese interés y mostrar el potencial de su TFG le llevó a dar el paso.

Actualmente, Paula está cursando el Máster en Recursos Humanos y Analítica de Personas de ef business school, una formación alineada con la vocación profesional que descubrió durante la carrera.

Después de participar en el programa, comenzó además a colaborar en Adecco, iniciando así sus primeros pasos profesionales en el ámbito de RRHH.

También destaca el valor de haber conocido de cerca el tejido empresarial gallego.

“Pude conocer empresas tanto de A Coruña como de mi zona en Pontevedra, y eso me gustó muchísimo”.

Sara: convertir la formación en una oportunidad laboral

Sara Vázquez terminó Traducción y Comunicación Intercultural con una idea clara: quería seguir vinculada al comercio internacional, pero sentía que necesitaba más herramientas para entrar en el mundo profesional.

Su TFG, centrado en el papel del traductor en los negocios internacionales, fue el punto de partida.

“Quería continuar en esta rama, pero sentía que necesitaba más formación relacionada con empresa y negocios”, explica.

Tras ser seleccionada, Sara optó también por cursar el MBA de ef business school, reforzando una visión empresarial complementaria a su perfil internacional.

Además, después de realizar prácticas gestionadas por el Departamento de Carreras Profesionales, hoy trabaja en una empresa vinculada al sector de economía circular y transformación de materiales.

Un punto de partida común: la incertidumbre

Las historias son diferentes, pero parten del mismo lugar: el momento de incertidumbre que acompaña al final de la universidad.

No tenían completamente claro cuál sería el siguiente paso, pero sí algo en común: querían seguir creciendo y encontrar oportunidades alineadas con su perfil.

Hoy, sus trayectorias reflejan cómo un Trabajo de Fin de Grado puede convertirse en algo más que un proyecto académico: en el comienzo de una carrera profesional conectada con formación especializada, empresas y nuevas oportunidades en Galicia.

Para quienes ahora mismo están terminando la carrera, quizá la pregunta no sea si están preparados para presentarse, sino qué podría pasar si lo hacen.