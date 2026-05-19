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A Coruña

Los antiguos quioscos del parque de Santa Margarita volverán a la vida

El Ayuntamiento sacará a licitación en el segundo semestre del año el uso de los dos puestos

Lara Fernández
Lara Fernández
19/05/2026 04:20
Dos personas en una mesa próxima a uno de los quioscos del parque
Dos personas en una mesa próxima a uno de los quioscos del parque
German Barreiros
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El parque de Santa Margarita está inmerso en toda una renovación que concluirá este verano. Una de las actuaciones más “ambiciosas” que se han hecho en zonas verdes de la ciudad, tal y como detalló la alcaldesa, Inés Rey, hace tan solo unas semanas. Los trabajos incluyen la mejora de 80.000 metros cuadrados de superficie que será más accesible y contará con mobiliario renovado y nuevos senderos y vegetación. Unido a todo ello, fuentes municipales confirman que los antiguos quioscos de Santa Margarita, abandonados desde hace años, volverán a la vida.

La intención del Ayuntamiento es sacar a licitación su uso en el segundo semestre de este año para así poder recuperar su actividad y que den servicio a los usuarios que se reúnen en el parque diariamente. Sin ir más lejos, la demanda por utilizar los merenderos es cada vez mayor, sobre todo los fines de semana. 

Los dos quioscos en desuso volverán a proveer a los usuarios del parque de bebidas y productos de alimentación. En los ochenta y noventa, además de los dos que quedan –uno de ellos ubicado a la altura de los merenderos y otro próximo al molino– había un tercer quiosco, en este caso cerca del graderío de hormigón, que disponía de una amplia terraza con mesas.

Renovado en verano

El Ayuntamiento ha invertido más de 740.000 euros para renovar y poner en valor el parque. “Este proyecto me hace especial ilusión, como alcaldesa, pero todavía más como coruñesa y usuaria de este parque al que los vecinos le llamábamos ‘el monte de Santa Margarita’”, dijo la regidora en una visita al parque a principios de mes. La reforma “y mejora” del parque incluye “la repoblación de la vegetación, aportando mayor coherencia estética y aprovechando espacios que, hasta ahora, estaban desaprovechados u ocultos”. 

En total, casi 80.000 metros cuadrados “donde vamos a actuar con una intervención que humaniza, que hace un parque accesible y que incluye toda la renovación del mobiliario”, como es el caso de las tumbonas instaladas en la futura zona de solana.

Los trabajos, señaló, “avanzan a buen ritmo” y la previsión es que estén concluidos en verano. “Los senderos ya están al 75% de ejecución y habrá nueva pista para correr, zona de calistenia renovada y un área de juegos infantiles con ampliación sustancial y con acceso desde la avenida de Arteixo”. El pulmón verde tendrá, a su vez, “luminarias más eficientes” y destacarán elementos de relevancia del lugar, como los hórreos: “En el entorno de la Rosaleda había hace muchos años una fuente, y se va a integrar, se va a hacer un estanque con bancos y agua corriendo permanentemente”.

Además, “en el parque en el que muchos coruñeses y coruñesas pasaron su infancia” también se colocarán placas conmemorativas en el Paseo de las Ciencias dedicadas a quince científicas.

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