A Coruña muestra el camino de la noche al resto de España

Mónica Buño, Luisa Varela, Gonzalo Castro, Luis Diz, Ramón Más y Tomi Legido Javier Alborés

Que A Coruña parezca vivir en una fiesta permanente, y que cada vez más visitantes de toda España encuentren en la oferta nocturna de la ciudad un reclamo para pasar unos días inolvidables, son algunos de los elementos que han llevado al ocio nocturno a nombrarla capital nacional del sector en 2026. El pasado 17 de abril, la Sala Pelícano acogió ese bautizo público con unas jornadas sobre innovación y nuevas tendencias. Un mes después, la segunda Conferencia Nacional del Ocio y los Espectáculos, que empezó ayer y seguirá hoy en el Espacio Avenida de Abanca, fue un paso más allá y sacó el bisturí a uno de los grandes motores económicos y sociales.

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Todo estuvo cargado de un gran simbolismo. Desde la sede, hasta la fecha. Los nostálgicos pueden decir que en el 26 aniversario de la Liga del Dépor, y en el sitio donde algunas generaciones practicaron aquel dicho del “quedamos en el Avenida”, la ciudad volvió a ser protagonista a nivel nacional. Y curiosamente, esos a los que llamamos nostálgicos también se les situó como protagonistas del tardeo, “el fenómeno social más importante de España en el siglo XXI”, según indicó el histórico empresario Vicente Pizcueta (España de Noche).

Inauguración

Gonzalo Castro y Luis Diz Javier Alborés

La jornada, conducida por la presentadora, actriz y productora Isabel Blanco, fue inaugurada por Mónica Buño, directora de Zona Coruña O.P. Abanca; Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo; Luis Diz, presidente de Galicia de Noite y Ramón Mas, de España de Noche. Buño afirmó que “abrir las puertas del espacio a los retos que se presentan forma parte del ADN” de Abanca, mientras que Diz hizo una defensa de la ciudad como tierra de oportunidades, al vincular lo de “la ciudad donde nadie es forastero” con su emprendimiento desde Tui. En la misma línea, y tras agradecer la presencia del edil y su apoyo al sector, Ramón Mas también miró directamente a la hostelería tradicional y su relación con el sector que él preside.

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Gonzalo Castro, por su parte, se definió como “un defensor y consumidor del ocio nocturno”. Vinculó ese ADN fiestero de A Coruña con el eslogan turístico de la ciudad. “Entiendo la implicación en la cohesión social. Es una actitud frente a la vida, que es ‘Cultura de vivir’, al igual que ‘Vivir na Coruña que bonito é, andar de parranda e durmir de pé’: una forma de entender la vida”. Por otra parte, hizo una firme defensa del papel de la noche. “Nadie entiende una ciudad sin su comercio, pero tampoco sin el ocio. Siempre digo que el primer centro cívico de la historia fue un local de la hostelería”, dijo. Finalmente, imaginó el escenario de una ciudad sin bares. “Las ciudades, sin el ocio nocturno, serían auténticos desiertos”, argumentó.

Turismo

Antón Álvarez, Alejandro Zamarro, Beatriz Murillo, Emilio Gallego y Ramón de Meer Javier Alborés

La primera de las mesas redondas reflexionó sobre la experiencia turística y la vida nocturna y de qué manera existe una relación entre los dos sectores. Tomó el micrófono como moderador Ramon de Meer, director de marketing de Hijos de Rivera Iberia. “Y es ahí donde se nota mucho la colaboración entre lo público y lo privado”, indicó.

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Alejandro Zambrano, presidente de Noche Madrid, comenzó su respuesta a la pregunta que planteaba De Meer con un rotundo “obviamente, sí”. Ahora que las redes sociales y los vídeos virales son posiblemente el gran canal de comunicación y de transmisión de deseos, recordó cómo “cualquier publicidad que podemos ver sobre un destino turístico tiene una imagen con alguien saliendo de copas”. Eso le llevó a poner como paradigma la forma de elegir destino turístico por parte de muchos grupos de amigos. O, más bien, de descartarlo: “Es que a partir de las 6 no hay nada que hacer”.

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En clave local, Antón Álvarez, gerente del Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña, habló de esas nuevas y diferentes formas de viajar. “Antes, el turismo consistía en visitar museos y volver a casa con unas fotos. El cambio de paradigma es la experiencia. Nadie quiere vivir en una ciudad que no sea divertida”, aseveró.

Emilio Gallego, secretario General de Hostelería de España, tiró de números para reivindicarse: “Somos 300.000 empresas, con 2 millones de profesionales, algo que no existe en otro país de Europa. Además, damos satisfacción a todas las capas socioculturales, generacionales y económicas, somos la industria que más felicidad ofrece”.

Desde la tradicional capital de la fiesta, Ibiza, Beatriz Murillo, de la discoteca Amnesia, dibujó cómo la noche fue primero y el turismo de masas después: “Es una puerta que llega a mucha gente y acaba descubriendo una isla maravillosa, nadie buscó esto, sino que se dio así desde las migraciones de los hippies en los 70”.

Tardeo

Vicente Pizcueta, David Ocaña, Alfonso Gómez y Nacho García. Javier Alborés

Antes de dar paso a la segunda mesa redonda de la tarde, la presentadora del evento, Isabel Blanco, parafraseó a muchos de sus coetáneos para arrojar luz sobre el porqué del éxito del tardeo: “Quedamos para el tardeo, que mañana madrugo”. Es, sin duda, el elemento que ha provocado la mayor reinvención, pero los empresarios lo califican incluso del gran fenómeno social de lo que va de siglo.

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David Ocaña, Association Director Channel & Customer Development de Coca Cola, señaló a Albacete como la cuna del nacimiento del tardeo y Valencia como gran exportador. Fue la introducción a una conversación en la que fue determinante la exposición de datos que realizó Vicente Pizcueta, director de comunicación de España de Noche y e histórico promotor. “Es el fenómeno social más importante de España en el siglo XXI, nuestros hermanos mayores hicieron la transición política, y nosotros la transición lúdica”, sentenció durante su intervención. “La gente cuando toma dos copas quiere algo más que estar hablando”, agregó antes de mencionar también el bum de los reservados.

Entre los datos del estudio realizado por España de noche está el hecho de que el 58,4 por ciento de las salas nacionales aplica el tardeo. “Galicia ha sido el último”, matizó, o que la edad media del cliente del tardeo en la comunidad es de 43 años, algo por encima de los 39,4 de la media nacional, y 10 más que el público de la noche. Respecto al gasto medio durante la tarde, los asociados a España de Noche lo sitúan en 33 euros por persona, un 80 por ciento por encima del público nocturno.

Cierre

María Jesús Lorenzana, durante la ponencia

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, aseguró que el crecimiento del sector del ocio tiene que asentarse sobre la calidad y la excelencia empresarial, la sostenibilidad, y también sobre un marco normativo adecuado. “Detrás de cada local, de cada sala, de cada evento, hay empresa, hay inversión, hay riesgo y hay talento”, reconoció, para destacar a continuación que “Galicia está en una posición sólida”.

El sector del ocio nocturno, indica la Xunta, tiene un peso destacado en Galicia, donde factura más de 300 millones de euros anuales y genera 10.600 empleos. De ellos, 1.150 corresponden a A Coruña, con una facturación de 34,3 millones de euros en la capital nacional del sector.