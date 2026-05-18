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A Coruña

Una bengala hirió a dos personas  en la previa del Dépor-Andorra

La Subdelegación del Gobierno asegura que actuó con "prudencia y proporcionalidad"

Abel Peña
Abel Peña
18/05/2026 19:20
Llegada del Deportivo al encuentro con el Andorra
Llegada del Deportivo al encuentro con el Andorra
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La Subdelegación del Gobierno ha emitido un comunicado en el que señala que ayer resultaron heridas dos personas por quemaduras de bengalas durante la llegada del autobús del Deportivo, cuando los hinchadas invadieron la calzada. Lanzaron objetos "contra os axentes e vehículos da Policía Nacional, con danos materiais", denuncia la Subdelegación y estos emplearon las porras para hacerles retroceder. 

Desde la Subdelegación, que encabeza Julio Abalde, ha replicado así a la queja de la alcaldesa, Inés Rey, que protesta por la desproporcionalidad en la acción policial y asegura que la A Policía Nacional actuó con "proporcionalidad, prudencia y contención" aunque asegura que comparten con la alcaldesa "a importancia que o Deportivo ten para a cidade e para toda Galicia, especialmente nestes momentos nos que o club está xogando o ascenso á Primeira División". 

Riazor Policía Naiconal

La alcaldesa protesta por la actuación policial en Riazor

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Antecedentes

Pero la Subdelegación del Gobierno recuerda que el pasado uno de este mes, durante el partido Deportivo–Leganés, declarado de alto riesgo, la Policía Nacional intervino en un local frecuentado por Riazor Blues donde confiscaron armas blancas y materiales peligrosos como bengalas, almacenadas en mal estado "co evidente risco para as persoas e para o inmoble".

En su comunicando menciona otros incidentes, como el incendio de un vehículo y daños en otro edificio durante el encuentro del Málaga, causado por otra bengala, que tuvieron que apagar los Bomberos.

En cuanto al hecho de que se realizaran por primera vez en la historia de Riazor test de alcoholemia a los aficionados dentro del estadio, la Subdelegación recuerda que se envió un comunicado de prensa advirtiéndolo y que este se publicó en los medios. 

Pero matiza que "uns poucos comportamentos illados non poden empañar nin a alegría nin a imaxe dunha afección que maioritariamente está dando exemplo de convivencia e apoio ao seu equipo".

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0.0: el marcador que la policía quiere en Riazor

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