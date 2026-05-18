Coche estrellado en la calle Educación Carlota Blanco

La Policía Local acudió al cruce de la calle Educación de la ronda de Outeiro donde un turismo sin conductor rodó cuesta abajo hasta subirse a una bionda, donde quedó colgado sobre dos ruedas. Los agentes sospechan que el conductor no puso el freno de mano ni la marcha atrás, de manera que el vehículo rodó varios metros antes de detenerse.

El suceso tuvo lugar a las 12.50 horas y la rueda delantera izquierda quedó dentro de la bionda, así que es necesario que lo retire la grúa. La Policía Local localizó al propietario del vehículo, que puede ser denunciado por no inmovilizarlo adecuadamente aunque no haya causado daños.