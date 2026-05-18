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A Coruña

Renfe adelantará la salida de las conexiones entre A Coruña y Madrid 

Los ajustes en el horario de los servicios, que se iniciarán a partir del 20 de mayo, afectarán a un AVE con destino la capital madrileña y a un Avlo en dirección a la urbe herculina

Dani Sánchez
Dani Sánchez
18/05/2026 16:01
Un viajero, en los aledaños de la estación de tren de A Coruña
Un viajero, en los aledaños de la estación de tren de A Coruña
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Renfe adelantará a partir del próximo miércoles, 20 de mayo, la salida de varias conexiones entre A Coruña y Madrid. Lo hará concretamente en el servicio AVE 4364 con destino la ciudad madrileña, que modifica su partida de las 07.15 a las 07.10 horas, y, por lo tanto, modifica en cinco minutos el horario de las paradas intermedias y de llegada a destino. Más evidente será el cambio de horario del actual Avlo entre Madrid y la urbe herculina. El tren, que por el momento parte de la estación de Chamartín-Clara Campoamor a las 08.25 horas, adelantará su salida casi dos horas (06.30 horas), convirtiéndose en el primer servicio del día entre la capital española y la comunidad gallega.

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La fecha de reorganización de estos servicios viene dada por el estreno del tren directo entre Lugo y Madrid, que permitirá llegar antes de las 10.30 horas a Chamartín. Según explicó la operadora a través de un comunicado, esto "permitirá a los lucenses viajar a la capital y regresar en el mismo día, además de ofrecer una nueva opción de movilidad madrugadora para los viajeros de estaciones intermedias como A Gudiña o Sanabria Alta Velocidad (AV)". De esta forma, el servicio de Lugo mantendrá las paradas habituales de su recorrido en Galicia: Sarria a las 05.41 horas; Monforte de Lemos a las 06.10, Ourense a las 06.58 y A Gudiña a las 07.44 horas. En Castilla y León el tren se detendrá en Sanabria AV a las 08.04 horas, en Zamora a las 08.39 horas y en Medina del Campo a las 09.13.

Más madrugones

No obstante, no será solo A Coruña la que adelante sus servicios hacia Madrid. Así, el AVE 4464 entre Vigo y Madrid de primera hora de la mañana adelanta 10 minutos su salida (lo hará a las 05.50 horas). Además, incluirá en su itinerario la parada en Santiago de Compostela, añadiendo una nueva opción de viaje, y mantendrá un horario de llegada a destino similar al actual. La parada en Zamora que este tren presta hasta el día 19, pasará a realizarla desde el día 20, a una hora similar, la nueva frecuencia del Alvia Lugo-Madrid (08.39 horas). Entre la capital y la ciudad olívica, el horario que libera el Avlo coruñés pasa a ser utilizado por el AVE 4475, que actualmente sale de la capital a las a las 07.14 horas. Con un nuevo horario de salida a las 08.26 horas, mantendrá las mismas paradas y llegará a destino a las 12.34 horas.

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En este sentido, la reorganización la completa la modificación del horario del AVE 4565 Madrid-Vigo de primera hora de la tarde. Este servicio, que actualmente parte de Chamartín a las 16.05 horas, adelanta su salida desde el día 20 a las 15.32 horas. Supone, además, una nueva opción de viaje para los viajeros con destino Santiago, ya que incluye una nueva parada en la capital gallega en su itinerario. La hora de llegada a Vigo será a las 19.44 horas (actualmente a las 19.58).

Los billetes con la nueva oferta se encuentran disponibles para su consulta y adquisición en los canales habituales de Renfe: taquillas, máquinas autoventa, App Renfe, en el teléfono 912 320 320 y en www.renfe.com.

Nuevos horarios entre Galicia y Madrid a partir del 20 de mayo
Nuevos horarios entre Galicia y Madrid a partir del 20 de mayo
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Nuevos horarios entre Madrid y Galicia a partir del 20 de mayo
Nuevos horarios entre Madrid y Galicia a partir del 20 de mayo
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