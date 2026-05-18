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A Coruña

María Aira recupera su trono y firma un triplete como reina de la tortilla de la Sagrada

Guillermo Parga
Guillermo Parga
18/05/2026 04:20
El jurado y la directiva de la asociación vecinal de la Sagrada Familia posan con la ganadora y su tortilla | germán barreiros
El jurado y la directiva de la asociación vecinal de la Sagrada Familia posan con la ganadora y su tortilla
Germán Barreiros
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La cuarta edición del Concurso de Tortillas de la Sagrada Familia volvió a coronar a María Aira como tortillera de referencia del barrio. Una vez puede ser casualidad. Dicen que dos es coincidencia. Pero tres de cuatro, el 75 por ciento de las ocasiones, significa que diferentes paladares y jurados han coincidido en que nadie ‘se lo bate’ como esta profesional de la limpieza que es una vieja conocida de los habituales de la zona. 

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La escasa antelación con la que suele planificar los calendarios la Liga de Fútbol Profesional provocó que el certamen se viese contraprogramado en cierta medida por el partido del Dépor contra el Andorra. Sin embargo, muchos se lo tomaron como una tranquila previa entre amigos. De hecho, los presentes lucían camisetas, bufandas y distintivos de todo tipo del conjunto blanquiazul. Nada mejor para abrir boca en pleno domingo que una buena tortilla.

En total, fueron 18 las personas que optaron al premio al que tanto se ha acostumbrado María Aira. Predominaron los ‘sincebolistas’, aunque las apariencias eran de todo tipo. Incluso una negra en medio de la ‘fiebre amarilla’.

Igual de suculento que las tortillas, o incluso más, fueron los premios que preparó la asociación vecinal de la Sagrada Familia: un vale de compra en Gadis por importe de 200 euros para el ganador, además de un trofeo, así como dos cajas de huevos con diploma para el segundo y seis sacos de patatas y diploma para la medalla de bronce.

Por otra parte, Sofía Rodríguez, una niña de 9 años, se convirtió en la artista del día, al ganar el concurso de dibujo infantil. Captó a la perfección la esencia del día, al mezclar Deportivo de La Coruña, tortilla de patatas y Sagrada Familia. Juan Rodríguez, presidente de los vecinos, se mostró más que satisfecho. “La valoración general no puede ser más que genial y positiva”, indicó.

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