Los Coruña no son de A Coruña: ¿dónde viven las personas que se apellidan como los municipios del área?

Cartel de A Coruña en Alfonso Molina Esther Durán

Es habitual encontrarse con apellidos como 'Gallego', 'Madrid' o 'España', pero es más extraño hallar a personas que se apelliden con la misma terminología que los topónimos del área coruñesa. Los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE) y del Instituto Nacional de Estadística (INE) permiten acercarse a su realidad, aunque con la salvedad dada por el secreto estadístico: si hay un municipio o provincia en el que no existan más de cinco personas con ese apellido, no aparece reflejado. Pese a este obstáculo, los resultados detallados dejan ver curiosidades como, por ejemplo, que los Coruña no viven precisamente en A Coruña.

El INE -que no da datos concretos por municipio, tan solo proporción por cada mil habitantes en los que hay más de cinco personas con el apellido en el DNI- tiene certificadas 251 personas apellidadas Coruña en primer lugar y 278 con este en segundo término. Los lugares en los que el topónimo herculino es más habitual están, sin embargo, lejos de la Torre: Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Telde y Santa Lucía de Tirajana (todos ellos en las Canarias), Madrid y Aranda de Duero (Burgos).

Si los Coruña volaron sobre todo a las Canarias, los Bergondo se quedaron mucho más cerca, según el INE. Los 115 que lo tienen de primer apellido y los 106 que cuentan con él de segundo están repartidos por Carral, Cambre, Culleredo, A Coruña y Oleiros. Tampoco están muy lejos los Cambre (329 con el primero y 275 con el segundo), que tienen su mayor porcentaje en Arteixo, A Coruña, Carballo, Coristanco, A Laracha, Malpica, Laxe, Santiago y Ponteceso, pero que también cruzan la frontera para establecerse en Vilagarcía de Arousa e, incluso más allá de O Padornelo, en Santa Cruz de Tenerife, Salamanca, Barcelona y Madrid.

A Coruña se apellida Rodríguez García Más información

El INE también tiene registradas 600 personas con el apellido Sada en primer lugar y 515 con este en segundo, pero en su caso, curiosamente, no hay referencias ni en el área ni en Galicia, todos se reparten por territorio español. Especialmente destacado es el caso de la villa navarra de Ablitas, en la que 1 de cada 100 de sus más de 2.500 habitantes lleva el Sada en el DNI. Además, se encuentran sadenses en Barañain, Cintruénigo, Falces, Ribaforada, Tudela, Burlada, Olite, Pamplona y Viana (Navarra), Barcelona, Bilbao, Calahorra (La Rioja), San Sebastián, Durango (Bilbao), Huesca, Irún (Guipúzcoa), Medio Cudeyo (Cantabria), Parres (Asturias), Pozuelo de Alarcón (Madrid), Zaragoza, Burlada y Valencia.

Uno de cada cien habitantes de la villa navarra de Ablitas lleva 'Sada' en el DNI

Y si los Sada triunfan en Navarra, los Carral se puede decir que han conquistado Cantabria. Un buen puñado de municipios cántabros son los que aglutinan a la mayor parte de los que así se apellidan de primero (1.834), de segundo (1.889) y con ambos (29): Ampuero, Arniero, El Astillero, Cabezón de la Sal, Camargo, Cartes, Castañeda, Los Corrales de Buelna, Medio Cudeyo, Piélagos, Puente Viesgo, Reocín, Ribamontán al Mar, Riotuerto, San Felices de Buelna Santa Cruz de Bezana, Santa María de Cayón, Santander, Selaya, Torrelavega, Vega de Pas, Villacarriedo, Villaescusa, Villafufre y Suances. Especialmente curioso es el caso de Selaya, donde tres de cada cien vecinos llevan el apellido Carral de primero y 4 de cada cien, de segundo. Pero es que, además, de sus 1.800 censados, tres de cada mil se apellidan Carral Carral.

Tres de cada mil habitantes del municipio cántabro de Selaya se apellidan 'Carral Carral'

También los Betanzos son muchos por toda España (1.009 con el primer apellido, 1.065 con el segundo y hasta seis personas que se apellidan Betanzos Betanzos). Además de en Galicia (A Coruña, Ferrol, Caldas de Reis, Cambados, A Pobra do Caramiñal, Ribeira, Vigo, Vilagarcía y Vilanova de Arousa) aparecen en lugares como Aljaraque (Sevilla), Huelva, Nerva, Rociana del Condado, Almonte, Lepe y Bollullos Par del Condado (Huelva), Amorebieta y Balmaseda, Portugalete, Bilbao, Santurce, Gernika, Erandio, Getxo y Barakaldo (Vizcaya) Arcos de la Frontera, Chiclana de la Frontera, Jerez de la Frontera, Medina Sidonia, Cádiz, El Puerto de Santa María, Puerto Real, San Fernando y Benalup-Casas Viejas (Cádiz), Cartagena (Murcia), Madrid y Valencia y Torrent (Valencia).

Los vecinos apellidados Curtis son bastantes menos (224 de primero y 30 de segundo), pero también se reparten fundamentalmente fuera de los límites galaicos: Adeje (Tenerife), Pilar de Horadada y Torrevieja (Alicante), Barcelona y Madrid. En el lado contrario están los Paderne (171 de primer apellido y 173 de segundo), que tienen código postal gallego: Ames, A Coruña, Guitiriz, Lugo, Oroso, Santiago, Teo y Boqueixón. Son también pocos los que llevan el apellido Oza (por Oza Cesuras), 40 de primero y 48 de segundo que sobre todo viven en la ciudad de Bilbao y el concello de A Guarda.

El otro municipio del área coruñesa que tiene gran relevancia como apellido es Miño, que suma 990 personas en España con él como primero y 921 como segundo, además de los once apellidados Miño Miño. Una buena parte de ellos están en Galicia, con representación en Bergondo, Betanzos, A Coruña, Ferrol, Oleiros, Vilarmaior, Lugo, Narón o el propio Miño. Pero, además, también existen numerosos vecinos apellidados de esta manera más allá de la frontera gallega: Alicante, Alcalá de Gudaíra y Dos Hermanas (Sevilla), Alcalá de Henares, Alcobendas, Móstoles, Leganés, Rivas-Vaciamadrid y Madrid (Madrid), Algeciras (Cádiz), Caltelldefels, Cornellá de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Terrassa, Tordera, Vilanova i la Geltrú, Badalona y Barcelona (Barcelona), Santa Marta y Villar del Rey (Badajoz), Sigüenza (Guadalajara), El Espinar (Segovia) y Aranda de Duero (Burgos).

Los datos solo en Galicia

Si el INE ofrece datos de proporción sobre el número de habitantes (tanto por mil), el IGE gallego sí permite ver los resultados por municipio, siempre y cuando agrupen a más de cinco personas. Así, por ejemplo, de la ciudad de A Coruña que, gracias al INE sabemos que hay más de 200 vecinos con su topónimo de primer apellido y otras tantas de segundo, el Instituto Galego de Estatística no ofrece datos desagregados, ya que no hay al menos cinco en cada concello.

De los que sí da datos es de otros municipios, como de Bergondo, que da apellido a 165 personas, con una edad media de 52,2 años y que se reparten, fundamentalmente, entre Cambre (18), Carral (40), A Coruña (51), Culleredo (26) y Oleiros (20).

El apellido Cambre aparece en 424 DNI de vecinos de Ames (7), Arteixo (25), Carballo (90), Coristanco (21), A Coruña (94), Laxe (11), A Laracha (15), Malpica (53, Ponteceso (13), Santiago (11) y Vilagarcía de Arousa (13). Los Sada, por su parte suman 32 personas, pero solo el ayuntamiento pontevedrés de Cuntis tiene más de cinco en su registro (seis, en concreto). Por su lado, los Oza (de Oza Cesuras) también se salen de la provincia para conquistar con nueve vecinos el municipio de A Guarda (en total son 26 los que llevan el apellido en Galicia).

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El que más se repite es, de nuevo, Carral, con 1.016 personas en Galicia con ese apellido registrado. Y no es precisamente el municipio carralés donde más hay, sino el pontevedrés de Lalín, con 155. Los restantes se reparten entre Arteixo (6), Cambre (10), A Coruña (115), Culleredo (10), Ferrol (23), Narón (15), Oleiros (16), Sada (7), Santiago (23) y Oza Cesuras (12) en la provincia de A Coruña; Begonte (14), Castro de Rei (6), Cospeito (30), Lugo (58), Monforte (28), Outeiro de Rei (20), Rábade (28), O Saviñao (10) y Vilalba (15), en la de Lugo; O Carballiño (45), Maside (8), Ourense (33), Piñor (10), San Cibrao das Viñas (6) y San Cristovo de Cea (13), en Ourense; y Dozón (29), Marín (9), Mos (6), Pontevedra (49), Poio (7), Rodeiro (31), Tui (6) y Vigo (65), en Pontevedra.

Otro apellido numeroso es el Betanzos, con 369 personas en Galicia y con 83 en Ribeira el lugar donde más vecinos se reúnen con ese topónimo en el carné. Además, hay diez en A Coruña, ocho en Ferrol, 24 en A Pobra do Caramiñal, 27 en Caldas de Reis, 62 en Cambados, siete en Pontevedra, 32 en Vigo, 39 en Vilagarcía de Arousa y 16 en Vilanova de Arousa.

Paderne es el apellido que figura en 287 registros gallegos, sobre todo de la provincia de A Coruña, pero también en los municipios lucenses de Guitiriz (25) y Lugo (28). En tierras coruñesas se suman los 23 de Ames, los catorce de Boqueixón, los 33 de A Coruña, los ocho de Ordes, los 27 de Oroso, los 34 de Santiago, los veinte de Teo, los 25 de Guitiriz y los 28 de Lugo.

Por último, el apellido Miño es otro de los que tiene a sus vecinos como principal 'cliente' y, de hecho, es la villa de Pontedeume donde más se puede encontrar, con un total de 47, seguidos por los 46 de la ciudad de A Coruña. En resto de municipios con vecinos 'Miño' son Bergondo (16), Betanzos (15), Cabanas (8), Cambre (6), Fene(11), Ferrol (41), Monfero (33), Narón (8), Oleiros (11), Sada (7), Vilarmaior (17), Lugo (9) y Vigo (6).