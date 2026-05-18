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A Coruña

La UDC y Sof.ia by Nunsys Group abren convocatoria para impulsar talento femenino en STEM

Redacción
18/05/2026 13:58
Convenio entre la UDC y Sof.ia by Nunsys Group
Momento de la firma del convenio entre la UDC y Sof.ia by Nunsys Group
Cedida
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La Universidad de A Coruña (UDC) y la compañía tecnológica Nunsys Group, referente en innovación y transformación digital, han presentado la convocatoria de las Becas Sof.ia by Nunsys Group, una iniciativa que busca fomentar el talento femenino y despertar vocaciones en disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) entre alumnas de secundaria.

La UDC ha informado este lunes en una nota de prensa de que este programa está dirigido a personas con identidad de género femenina residentes en España que superen el segundo curso de bachillerato o de un ciclo formativo de grado superior durante este curso académico y deseen cursar un grado universitario del ámbito tecnológico.

Contará con la colaboración de la UDC junto a otras seis instituciones académicas públicas en España: la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universitat Jaume I (Castellón), la Universidad de León, la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), la Universitat Politècnica de València y la Universidad de Zaragoza.

El plazo de inscripción comenzó el 15 de mayo y permanecerá abierto hasta el 15 de junio, a través de la web Becas Sof.ia by Nunsys Group.

La adjudicación de cada beca estará basada principalmente en criterios de excelencia académica detallados en las bases reguladoras y cubrirá los costes de matrícula de dos cursos académicos completos en una titulación de la Universidad de A Coruña, a elegir por las beneficiarias entre los grados de Ingeniería Informática, Ciencia e Ingeniería de Datos, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Tecnologías Industriales, Electrónica Industrial y Automática, Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica e Inteligencia Artificial.

"Iniciativas como esta contribuyen a atraer, generar oportunidades y consolidar el talento femenino en titulaciones STEM estratégicas para el futuro de nuestra sociedad", ha manifestado el rector de la UDC, Ricardo Cao.

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