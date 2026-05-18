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A Coruña

La Real Academia de Medicina de Galicia incorporará a Mónica Mourelo Fariña como Académica Numeraria

Redacción
18/05/2026 10:42
La Real Academia de Medicina de Galicia en Durán Loriga
El Ideal Gallego
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La Real Academia de Medicina de Galicia celebrará el próximo viernes 22 de mayo de 2026 una solemne sesión pública en su sede de A Coruña para la recepción oficial de la doctora Mónica Mourelo Fariña como nueva Académica Numeraria en el área de Medicina Intensiva.

El acto tendrá lugar a las 19:00 horas en la sede de la institución, situada en la calle Durán Loriga, y reunirá a autoridades sanitarias, representantes académicos y profesionales del ámbito médico gallego.

Durante la ceremonia, la doctora Mourelo Fariña pronunciará su discurso de ingreso bajo el título “El desafío de la Medicina Intensiva: sostenibilidad, conocimiento y excelencia”, en el que abordará los retos actuales y futuros de una especialidad clave dentro del sistema sanitario.

La contestación institucional correrá a cargo de la académica numeraria de Neumología, Carmen Montero Martínez, quien intervendrá en nombre de la corporación académica.

El encargado de imponer la medalla corporativa a la nueva académica y clausurar la sesión será el presidente de la Real Academia de Medicina de Galicia, Francisco Martelo Villar.

La institución ha señalado que el acto contará con la presencia de académicos numerarios y diversas autoridades. Además, se ha solicitado confirmación de asistencia antes del 20 de mayo.

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