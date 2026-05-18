La plaza de Lugo de A Coruña se tiñe de blanquiazul para animar al Dépor en su batalla por el ascenso

Decoración en la plaza de Lugo Víctor Seoane

Los placeros de la plaza de Lugo han decorado sus puestos de trabajo para mostrar su apoyo al Deportivo de La Coruña en su batalla por el ascenso a Primera División. Los comerciantes del mercado municipal comenzaron a engalanar sus espacios el sábado con globos y banderas blanquiazules, pero prometen que estos próximos días irán "a más".

Los placeros, además, utilizarán esta semana un nuevo uniforme: camisetas del Dépor. El objetivo, al igual que el de muchos ciudadanos que han colgado banderas de sus ventanas, es mostrar su respaldo al equipo, que el próximo domingo se juega el ascenso contra el Valladolid.

El mercado municipal se suma así a la fiebre blanquiazul que ya ha decorado con carteles o banderines numerosas farolas o toldos por toda la ciudad.