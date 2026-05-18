La pianista y streamer Elesky protagoniza el ‘Orgullo Friki’ en MEGA este fin de semana

Museo de Estrella Galicia. Cedida

Este viernes, 22 de mayo, los ‘MEGA Frikis’ tienen una cita muy especial en MEGA. A partir de las 21.00 horas, el Museo de Estrella Galicia propone un nuevo planazo: una cena maridaje inspirada en el cine, los videojuegos, la animación y la literatura de culto.

La cita consistirá en una cena maridaje con cervezas de la casa y las mejores recetas a cargo de Terra Food, que contará, también, con música en directo, a cargo de una maestra de ceremonias muy especial: la conocida pianista y streamer Elesky, que cuenta con cientos de miles de seguidores en las redes sociales. La asturiana visitará de nuevo la Sala de Degustaciones del Museo de Estrella Galicia para interpretar algunas de las bandas sonoras más conocidas del mundo del cine y de los videojuegos más relevantes de la denominada cultura friki.

A Coruña corona a un nuevo maestro cervecero: Alejo Fuenteseca gana el certamen de tiraje de Estrella Galicia Más información

El menú de la cena maridaje con música en directo constará de los siguientes platos:

Blue Sky: ceviche de corvina estilo Paila Marina con ají amarillo y dashi texturizado con agar-agar, maridado con Malandarian de Malandar Brewing, maridado con DDH Doble IPA.

Langostino Lunar: langostino en tempura de carbón activo y aire de slurm (lima, wasabi, jengibre), maridado con Oink Tober de La Quince (Märzen).

Dungeon and Dragon: huevo mayak a baja temperatura sobre nido de pasta kataifi, polvo de oro y crema de setas trufada, maridado con Gulden Draak Fire de Brouwerij Van Steenberge (Tripel Oscura).

Brahmán del Yermo: costilla de vaca glaseada con reducción de Nuka-Cola, puré de patata y wasabi y cebollas osmotizadas con vinagre, maridada con Hop Slamma de Mumbo Jumbo (DDH Hazy IPA).

Malditos Monjes: Strudel de manzana deconstruido, relleno de manzana asada con especias, nata montada de cerveza y chispas de cacao, maridado con Rochefort 10 de Trappistes Rochefort (Quadrupel).

MEGA se suma así a la celebración mundial del Día del Orgullo Friki (internacionalmente celebrado cada 25 de mayo). Una cita en la que no faltarán referencias a dragones y mazmorras, brahmanes de dos cabezas, monjes revolucionarios e historias lunares. Las últimas entradas están disponibles web oficial del museo, www.mundoestrellagalicia.com.