Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La pianista y streamer Elesky protagoniza el ‘Orgullo Friki’ en MEGA este fin de semana

El viernes 22 realizarán una cena maridaje con cervezas de la casa y recetas de Terra Food 

Redacción
18/05/2026 19:31
MEGA 1
Museo de Estrella Galicia.
 Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620

Este viernes, 22 de mayo, los ‘MEGA Frikis’ tienen una cita muy especial en MEGA. A partir de las 21.00 horas, el Museo de Estrella Galicia propone un nuevo planazo: una cena maridaje inspirada en el cine, los videojuegos, la animación y la literatura de culto.

La cita consistirá en una cena maridaje con cervezas de la casa y las mejores recetas a cargo de Terra Food, que contará, también, con música en directo, a cargo de una maestra de ceremonias muy especial: la conocida pianista y streamer Elesky, que cuenta con cientos de miles de seguidores en las redes sociales. La asturiana visitará de nuevo la Sala de Degustaciones del Museo de Estrella Galicia para interpretar algunas de las bandas sonoras más conocidas del mundo del cine y de los videojuegos más relevantes de la denominada cultura friki.

Belén do Campo y Fuenteseca con su premio, esta mañana en el CIFP Paseo das Pontes

A Coruña corona a un nuevo maestro cervecero: Alejo Fuenteseca gana el certamen de tiraje de Estrella Galicia

Más información

El menú de la cena maridaje con música en directo constará de los siguientes platos:

  • Blue Sky: ceviche de corvina estilo Paila Marina con ají amarillo y dashi texturizado con agar-agar, maridado con Malandarian de Malandar Brewing, maridado con DDH Doble IPA.

  • Langostino Lunar: langostino en tempura de carbón activo y aire de slurm (lima, wasabi, jengibre), maridado con Oink Tober de La Quince (Märzen).

  • Dungeon and Dragon: huevo mayak a baja temperatura sobre nido de pasta kataifi, polvo de oro y crema de setas trufada, maridado con Gulden Draak Fire de Brouwerij Van Steenberge (Tripel Oscura).

  • Brahmán del Yermo: costilla de vaca glaseada con reducción de Nuka-Cola, puré de patata y wasabi y cebollas osmotizadas con vinagre, maridada con Hop Slamma de Mumbo Jumbo (DDH Hazy IPA).

  • Malditos Monjes: Strudel de manzana deconstruido, relleno de manzana asada con especias, nata montada de cerveza y chispas de cacao, maridado con Rochefort 10 de Trappistes Rochefort (Quadrupel).

MEGA se suma así a la celebración mundial del Día del Orgullo Friki (internacionalmente celebrado cada 25 de mayo). Una cita en la que no faltarán referencias a dragones y mazmorras, brahmanes de dos cabezas, monjes revolucionarios e historias lunares. Las últimas entradas están disponibles web oficial del museo,  www.mundoestrellagalicia.com

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

MEGA 1

La pianista y streamer Elesky protagoniza el ‘Orgullo Friki’ en MEGA este fin de semana
Redacción
Llegada del Deportivo al encuentro con el Andorra

Una bengala hirió a dos personas en la previa del Dépor-Andorra
Abel Peña
Local de la calle Olmos que alberga los murales de Urbano lugris

Habilitan la petición 'Salvemos os frescos de Lugrís' en Change.org
Redacción
Imagen de la visita al pazo de Vilaboa

Los estudiantes cullerdenses se adentran en la vida de los hidalgos con una visita al pazo de Vilaboa
Fran Moar