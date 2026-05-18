La estación intermodal de A Coruña verá la luz con obras en sus aledaños

Un momento de las obras de la estación intermodal de A Coruña Quintana

La esperanza es que las obras de la estación intermodal de A Coruña estén listas para Navidad. Por lo menos así lo auguran desde el Gobierno local. No obstante, que los trabajos en la terminal finalicen antes de 2027 no implica que también sea así en su entorno. De hecho, en el caso de la intermodal coruñesa, no será así. Si bien la reurbanización de la avenida de A Sardiñeira –futuro acceso a la estación de bus– se completó el pasado 11 de mayo con la apertura del nuevo vial que conecta esta avenida con la de Arteixo, todavía no hay fecha de comienzo para la humanización de la avenida del Ferrocarril, así como para los trabajos en la ronda de Outeiro a la altura de San Cristóbal, donde se ubicará la entrada principal de la terminal. Por lo que, previsiblemente, la estación intermodal verá la luz con obras en sus aledaños.

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En concreto, el Ayuntamiento invertirá 1,5 millones en la renovación de la zona, con una nueva rotonda de acceso a la terminal –a la altura del parque de San Cristóbal–, que sustituirá a la anterior, regulada por semáforos y que conectaba la ronda de Outeiro con la avenida del Ferrocarril. En esta nueva glorieta confluirán Marqués de Figueroa, Bella Avenida y el ramal procedente de la avenida de Alfonso Molina (la ronda de estaciones), y permitirá el acceso directo a la estación intermodal y a su nuevo parking subterráneo.

Dos rotondas y un carril bici

No obstante, esta no es la única rotonda contemplada en el proyecto de humanización de la zona. Si la anterior daba acceso a la estación y al parking, esta será la primera que vean los coches al salir del estacionamiento subterráneo. Estará ubicada en la intersección con General Rubín, y, al contrario del cruce existente, permitirá realizar cambios de sentido y mejorar la fluidez del tráfico.

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De esta manera, una vez se salga de la estación, el conductor podrá escoger entre girar hacia la ronda de Outeiro, bajar por General Rubín o continuar por la avenida del Ferrocarril. Además de dos nuevas glorietas, en el proyecto también figura la instalación de un carril bici (de unos 160 metros) en el tramo que discurre frente a la estación.

Tal y como explicó el concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage Tuñas, las obras, licitadas el pasado mes de abril, tendrán una duración de diez meses. Aunque todavía no se conoce la fecha de inicio. Según los plazos aportados, la humanización completa se prolongará hasta, por lo menos, mayo de 2027, es decir, casi medio año después de que previsiblemente llegue la intermodalidad a A Coruña.

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Por el momento, la parte de bus –realizada por la Xunta– se encuentra terminada, a la espera de la reorganización de las líneas. En cuanto al tren, el Adif se encuentra trabajando en la playa de vías, lo que provocará un apagón en la movilidad ferroviaria durante 35 días a partir del próximo mes de junio.