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A Coruña

La alcaldesa protesta por la actuación policial en Riazor

Los agentes realizaron controles de alcoholemia y confiscaron dos bombos en el estadio

Abel Peña
Abel Peña
18/05/2026 14:08
Riazor Policía Naiconal
Riazor a la llegada del autobús del Deportivo
Patricia G. Fraga
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La alcaldesa, Inés Rey, ha enviado una carta al subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, para protestar contra la acción policial en el estadio de Riazor el pasado domingo, en el que los agentes realizaron varios controles de alcoholemia (con el apoyo de la Policía Local) y expulsaron a los aficionados que dieron positivo. Rey recuerda que el encuentro con el Andorra no había declarado de alto riesgo. "Pude comprobar con profunda tristeza y gran enfado que se traspasaron ciertos límites que no atendían a ninguna necesidad real de garantizar la seguridad", escribe. 

Rey exige explicaciones a Abalde y defiende el comportamiento "ejemplar" del deportivismo a lo largo de la temporada.  "Acciones como las llevadas a cabo por la Policía Nacional durante el recibimiento, que incluso pudieron causar un problema reaI y muy desagradable, no están justificadas", se queja, en referencia a que los antidisturbios sacaron las porras para contener a los aficionados que invadían la calzada ante la llegada del autobús del equipo blanquiazul. 

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0.0: el marcador que la policía quiere en Riazor

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La alcaldesa también critica la incautación de material de animación (2 bombos) dentro del estadio, o los controles aleatorios que se llevaron a cabo. "La ciudad que dirijo afronta semanas de gran trascendencia deportiva. Creo que es usted consciente de cómo vive el Deportivo esta ciudad y de la importancia que tendría un ascenso a la máxima categoría. Confío en que transmita mi malestar a quien considere oportuno y que no se repitan hechos tan lamentables en lo que queda de temporada", solicita. 

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