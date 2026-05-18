La acera rota más rentable de A Coruña 

Acera rota en Juan Flórez EC

A veces la mejor publicidad no nace de una agencia, sino en pleno calle. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo estos días en la avenida de Juan Flórez, en A Coruña, donde un pequeño cartel colocado sobre una acera deteriorada se ha convertido en una de las imágenes más comentadas entre los viandantes.

"Cuidado acera rota", anuncia el soporte publicitario situado justo encima de varias baldosas levantadas. Debajo, el mensaje remata con ironía y oportunidad comercial: "Y justo aquí el buen café". Una flecha señala directamente hacia el local, que aprovecha el desperfecto urbano para llamar la atención de los peatones con humor y cierta retranca muy coruñesa.

La escena mezcla crítica urbana y marketing de proximidad. Mientras los vecinos llevan tiempo denunciando el estado irregular de algunas aceras del centro, el negocio ha decidido darle la vuelta a la situación y transformar el problema en reclamo publicitario. El resultado, quienes pasan reducen el paso, miran al suelo para evitar tropezar… y terminan leyendo el anuncio o quizás tomando un café dentro del establecimiento.