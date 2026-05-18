Pasajeros del 'Ambition', el pasado sábado en el muelle de Trasatlánticos Quintana

Tal día como hoy de 2001, hace 25 años, El Ideal Gallego informaba sobre el refuerzo en el servicio del punto de información turística situado en el muelle de Trasatlánticos de cara a ese verano. En 1976, medio siglo atrás, los vecinos del centro urgían tanto al Ayuntamiento como a Sanidad a acabar con una gran charca llena de suciedad visible desde las fachadas traseras de Juan Flórez y Médico Rodríguez. Hace cien años, se prohibía extraer arena de la ensenada del Orzán.

18 de mayo de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Doce guías en formación refuerzan la atención en el muelle de Trasatlánticos de A Coruña

El punto de información instalado al pie del muelle de Trasatlánticos reforzará su servicio para dar respuesta al incremento de turistas que llegan en crucero a la ciudad. Así, a lo largo del verano de 2001, ya a las puertas, serán doce guías de la Escuela de Turismo los que se encargarán de ofrecer la mejor atención a los viajeros que desembarquen.

Los pasajeros del crucero que fue confinado en Francia por un brote de gastroenteritis desembarcan en A Coruña Más información

Además de informarles y resolver posibles dudas, les entregarán un plano de la ciudad, así como varios catálogos que concentran lo mejor de la oferta gastronómica, cultural y de ocio de que dispone A Coruña. Según los cálculos de los responsables, la mitad de los turistas que llegan en trasatlánticos optan por visitar otras ciudades gallegas, mientras que la otra mitad prefiere quedarse en tierras herculinas.

18 de mayo de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Los vecinos del centro urgen a Sanidad a que acabe con una gran charca fétida

Una gran charca fétida se sitúa en un céntrico solar de la ciudad, en la urbanización del Casino, visible perfectamente desde las partes posteriores de edificios de Juan Flórez o Médico Rodríguez, por ejemplo. Y no solo verla pueden los vecinos sino olerla, que los efluvios que despide no son para describir.

La charca pútrida y maloliente, criadero de no se sabe qué cosas insanas, ha sido repetidamente denunciada por los vecinos al Ayuntamiento y se ha dado cuenta también a Sanidad Provincial, sin que hasta la fecha, como es de suponer, las advertencias y denuncias hayan dado resultado práctico alguno. De momento, a 18 de mayo de 1976, la charca sigue ahí y seguirá Dios sabe hasta cuándo.

18 de mayo de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | El coro “De Ruada” visita A Coruña en su gira de homenaje a Curros Enríquez

En gira para rendir homenaje a la memoria del poeta Curros Enríquez, llegó a La Coruña en el día de ayer, 17 de mayo de 1951, el laureado coro orensano “De Ruada”. Visitaron el Gobierno Civil y el Ayuntamiento, y después ofrendaron coronas de flores ante la tumba y el monumento del vate gallego. Tarde y noche dieron sendos conciertos, con asistencia de numeroso público.

Mientras tanto, no se tienen noticias de un autobús que llevaba a la escuela a 25 niños en el Estado de Oklahoma, en Estados Unidos, y que se teme haya sido arrastrado a las aguas que inundan importantes zonas de dicho Estado. Cerca de aquel lugar, otro autobús que llevaba a 13 niños a la escuela se vio inmovilizado por la inundación.

18 de mayo de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Comandancia de Marina prohíbe extraer arena de toda la ensenada del Orzán

Por la Comandancia de Marina se ha publicado un edicto haciendo saber que queda terminantemente prohibido extraer arena de toda la ensenada del Orzán. Se impondrán severas sanciones a los infractores de esta disposición y a los maestros de obras u otras personas que adquieran arena extraída del mencionado sitio.

Por otra parte, el próximo jueves, 20 de mayo de 1926, con motivo de la fiesta nacional de su país, el prestigioso cónsul de la República de Cuba, señor De la Luz León, recibirá por la mañana, en la casa del consulado, Compostela, 8, a los nacionales y amigos de Cuba. A las seis de la tarde de ese mismo día el cónsul y su señora ofrecerán un té en el hotel “Atlantic” a las autoridades locales y cónsules de otros países.