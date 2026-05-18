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A Coruña

Habilitan la petición 'Salvemos os frescos de Lugrís' en Change.org 

 Con su firma, los ciudadanos podrán apoyar las medidas tomadas en pro del rescate de las obras 

Redacción
18/05/2026 18:58
Local de la calle Olmos que alberga los murales de Urbano lugris
Local de la calle Olmos que alberga los murales de Urbano lugris
Patricia G. Fraga
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Este domingo 17 de mayo fue habilitada una petición en la plataforma Change.org para salvar el único conjunto muralístico de Urbano Lugrís que se conserva íntegro en el bajo del número 25 de la calle Olmos. 

Para sumarse a la petición, que lleva el nombre 'Salvemos os frescos de Lugrís', hay que firmar en esta dirección.

Salvemos os frescos de Lugrís
Salvemos os frescos de Lugrís
Captura de pantalla de Change.org

Todos los ciudadanos podrán adherirse así al manifiesto aprobado en la Asamblea abierta 'Salvemos os frescos de Lugrís' realizada el pasado 14 de mayo en el Círculo de Artesanos

En dicha Asamblea, se aprobó la realización de una manifestación en las calles de A Coruña el venidero 07 de junio, bajo el lema 'A Coruña pola bleza'

Artesanos acogió ayer una asamblea sobre los murales

La Xunta propone encapsular los murales de Lugrís para que no sufran con las obras, que ya tienen permiso

Más información

"La ciudadanía de A Coruña no se puede permitir el lujo de perder otro mural de Urbano Lugrís", dice la Asociación O mural en el manifiesto que publicaron tras la Asamblea abierta. "Cada día que pasa la situación es más crítica y por eso salimos a la calle para reivindicar, una vez más, el acceso a la belleza. Si nos diera a escoger, nosotros también escogeríamos entrar noche y día en el Fornos, para disfrutar de un espacio único", agregan en alusión al local en el que se encuentran los frescos. 

La invitación es a sumarse a la petición a través de la plataforma  Change.org antes del 7 de junio. 

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