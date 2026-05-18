Habilitan la petición 'Salvemos os frescos de Lugrís' en Change.org 

Local de la calle Olmos que alberga los murales de Urbano lugris Patricia G. Fraga

Este domingo 17 de mayo fue habilitada una petición en la plataforma Change.org para salvar el único conjunto muralístico de Urbano Lugrís que se conserva íntegro en el bajo del número 25 de la calle Olmos.

Para sumarse a la petición, que lleva el nombre 'Salvemos os frescos de Lugrís', hay que firmar en esta dirección.

Salvemos os frescos de Lugrís Captura de pantalla de Change.org

Todos los ciudadanos podrán adherirse así al manifiesto aprobado en la Asamblea abierta 'Salvemos os frescos de Lugrís' realizada el pasado 14 de mayo en el Círculo de Artesanos.

En dicha Asamblea, se aprobó la realización de una manifestación en las calles de A Coruña el venidero 07 de junio, bajo el lema 'A Coruña pola bleza'.

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"La ciudadanía de A Coruña no se puede permitir el lujo de perder otro mural de Urbano Lugrís", dice la Asociación O mural en el manifiesto que publicaron tras la Asamblea abierta. "Cada día que pasa la situación es más crítica y por eso salimos a la calle para reivindicar, una vez más, el acceso a la belleza. Si nos diera a escoger, nosotros también escogeríamos entrar noche y día en el Fornos, para disfrutar de un espacio único", agregan en alusión al local en el que se encuentran los frescos.

La invitación es a sumarse a la petición a través de la plataforma Change.org antes del 7 de junio.