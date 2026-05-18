El (S8) Mostra de Cinema Periférico dedicará su apertura a los eclipses
Entre el 2 y el 7 de junio se proyectarán 161 películas y habrá más de 80 participantes, récord hasta el momento
Durante la primera semana de junio de 2026, A Coruña volverá a ser a capital internacional del cine de vanguardia con la celebración de la XVII edición del (S8) Mostra de Cinema Periférico, que este año dedica su imagen y sesión inaugural a los eclipses. Siendo esta ciudad uno de los mejores del mundo para observar el eclipse solar del 12 de agosto, el (S8) quiere celebrar esta oportunidad única incluyendo al cine en esta conversación global sobre la luz y la contemplación, algo inherente a la experiencia cinematográfica.
El festival, que se celebrará entre el 2 y el 7 de junio en cinco sedes –la Filmoteca de Galicia, Cantones Cines, la Domus, la Fundación Luis Seoane y la Atalaya– fue presentado durante la mañana de hoy en la Domus. El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, acudió al evento y destacó que “esta Mostra que está a piques de cumprir a maioría de idade, está asentada xa na cidade, en Galicia e mesmo en España, sendo unha das mellor valoradas polo Observatorio de Cultura”. Además, subrayó que “é unha metáfora da cidade da Coruña ao conxugar o tradicional, o vangardista e o social, pois a cultura non pode entenderse sen esa perspectiva”.
Castro estuvo acompañado de los codirectores de la XVII Mostra, Ana Domínguez y Ángel Rueda; la coordinadora de política audiovisual de la Axencia Galega de Industrias Culturais (Agadic), Dolores Meijomín; la diputada provincial, Avia Veira; la directora de programación de Acción Cultural Española (AC/E), Inmaculada Ballesteros (en conexión por viodeoconferencia); la directora de la Fundación Luis Seoane, Carmen Jiménez, y el director de los Museos Científicos Coruñeses, Marcos Pérez.
“O Goberno de Inés Rey amosa o seu compromiso co cinema e o audiovisual apoiando eventos coma este e con accións globais como a nosa candidatura a ser Cidade Creativa da Unesco”, recordó durante su intervención Gonzalo Castro.
Principales nombres
En esta edición destacan nombres como la norteamericana Jeanne Liotta, figura clave del cine experimental norteamericano y uno de los grandes nombres internacionales del (S8); el canadiense John Porter, considerado el rey del Super 8; el mexicano Bruno Varela, con un cine político y futurista, y la belga Els van Riel, con películas que son una investigación empírica en torno a la luz. La programación se completa con la presencia de las fundadoras de la Kinothek Asta Nielsen de Frankfurt, sobre la difusión del cine hecho por mujeres y personas ‘queer’.
De todos ellos habrá varias sesiones retrospectivas, siendo una oportunidad única para ver sus películas proyectadas en formato analógico original, significando, para muchas de ellas, su estreno en España. En el caso de la última de Bruno Varela, ‘Pulen negro’ (2025), que será proyectada en 35 milímetros y sonorizada en directo, siendo su estreno mundial. Además, el (S8) vuelve a ser un año más el lugar de encuentro del cine de vanguardia actual en las secciones ‘Sinais’ y ‘Sinais América Latina’. La primera reúne 29 obras producidas en Galicia, España y Portugal, mientras que la segunda es una muestra con películas de Brasil, Chile, Ecuador, Perú, República Dominicana y Bolivia.
Una edición histórica en proyecciones y artistas invitados
Esta nueva edición de la Mostra de Cinema Periférico, que como recordó Gonzalo Castro está a punto de cumplir su mayoría de edad, se prepara para presentarse en A Coruña con una edición de récord. De esta forma, el próximo mes de junio en el (S8) se proyectarán 161 obras con 35 estrenos mundiales y 20 piezas de autoría gallega, así como ocho películas ‘performances’. Además, contará con un total de 88 participantes en sus jornadas.