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A Coruña

El rechazo de los taxis de A Coruña a los VTC llega a sus puertas: “El que sabe sube, el que no, en Ub...”

Lara Fernández
Lara Fernández
18/05/2026 20:04
El taxi circula por la avenida de Arteixo
El taxi circula por la avenida de Arteixo
Ana Martínez
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Un taxi recorre las calles de A Coruña con un vinilo que, además de llamar la atención, ataca de forma directa a los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) que operan en la ciudad. ‘El que sabe sube, el que no, en Ub...’, reza el mensaje que un taxista de Teletaxi ha colocado hace unos días en la puerta trasera de su vehículo, haciendo referencia a la compañía Uber.

Desde las asociaciones de taxis de A Coruña, Radio Taxi y Teletaxi, explican que “cada taxi es una empresa”, por lo que la publicidad en la carrocería, siempre que se cumplan las normas de tamaño que marca la ley, es libre para cada profesional. No obstante, este mensaje escogido por este taxista pone de manifiesto, una vez más, el malestar existente entre el sector ante la presencia de los VTC que operan en la ciudad.

El presidente de Teletaxi, Ricardo Villamisar, sostiene que, a día de hoy, “se siguen incumpliendo las leyes y la ordenanza”, y que no ha habido “novedad alguna” desde la manifestación que tuvo lugar el pasado mes de marzo. No obstante, el pasado mes, comenta Villamisar, el sector se reunió con la concejala del BNG, Avia Veira, y con el portavoz del PP, Miguel Lorenzo, quienes les mostraron su apoyo. 

Tanto Villamisar como Antonio Vázquez, presidente de Radio Taxi, admitieron hace semanas que el taxi coruñés estudia la posibilidad de crear una tarifa cerrada, incluso seguir modernizándose. “En la próxima revisión de tarifas con el Ayuntamiento propondremos hacer una tarifa de precio cerrado, algo que no es sencillo”, afirma Villamisar. A día de hoy existen dos aplicaciones móviles para pedir un taxi en la urbe, PideTaxi y TaxiClick.

Tensión

Todo ello en un clima en el que denuncian la falta de regulación de los Vehículos de Transporte con Conductor. Y mientras estos últimos operan en la ciudad pese a contar solo con licencia interurbana, la tensión sube entre profesionales de ambos modelos de transporte.

La alcaldesa, Inés Rey no anunció fechas sobre la ordenanza que regule la actuación de los VTC en A Coruña, pero dijo que “será pronto” y tendrá que pasar por pleno para ser aprobada. “Las últimas encuestas”, comentó, “reflejan que la ciudadanía requiere este tipo de servicios”. La regidora recordó, una vez más, que ha solicitado a la Xunta en numerosas ocasiones una regulación autonómica, así como la paralización a la hora de conceder licencias.

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