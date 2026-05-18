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A Coruña

El Ayuntamiento gastó un 20% más en personal desde que Inés Rey es alcaldesa

La tendencia comenzó el mismo año que llegó a la Alcaldía, con un cambio en los presupuestos

Abel Peña
Abel Peña
18/05/2026 04:40
Sesión del pleno municipal en María Pita
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La semana pasada ha salido a la luz el informe del interventor sobre las finanzas municipales, en el que señala, entre otras cosas, el incumplimiento de la regla de gasto por parte del Gobierno local. El concejal de Hacienda y portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, objeta que no sería posible realizar el esfuerzo inversor que hace el Gobierno local si sus finanzas no estuvieran en orden. Tampoco sería posible que los gastos de personal hubieran aumentado un 20% desde 2019, año en el que Inés Rey llegó a la Alcaldía.

82,6 millones de euros se dedicaron al gasto de personal el año pasado, según la liquidación que se conoció este mes

En efecto: si se comprueba el resumen de gastos correspondiente a 2019, el gasto presupuestado era de 62 millones de euros. Hay que señalar que estas eran las cuentas de la Marea, es decir, del Gobierno saliente de Xulio Ferreiro, puesto que las elecciones se celebraron en mayo. Sin embargo, ya entonces la partida reservada para personal creció por encima de lo previsto, pasando de esos 62 millones a 68 por un cambio en los presupuestos. Finalmente, el gasto de 2019 fue de 66 millones de euros.

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Dado que Rey siempre ha gobernado en minoría, pactar nuevos presupuestos siempre ha sido difícil, en tiempo y forma, y no siempre lo ha conseguido tanto cuando pactaba con la Marea Atlántica, en su primer mandato, como con el BNG en el actual. Pero siempre ha apostado por los presupuestos expansivos, gracias a un aumento de ingresos por recaudación y por créditos, alcanzando la cifra de 379 millones de euros en 2025, el mismo año en el que la cifra de gastos de personal llegó a los 82,6 millones de euros.

Direcciones de área

Fuentes consultadas señalan que este aumento significativo no se debe tanto a que la plantilla municipal haya crecido como a que ha habido un aumento en las direcciones de área en las sucesivas reestructuraciones del Gobierno local, lo que ha llevado a crear nuevos puestos, muchos de los cuales están bien remunerados. En total, son 16 direcciones de área, frente a los diez concejales que forman el Gobierno local (sin contar a la propia alcaldesa, Inés Rey).

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Es posible que el gasto en personal siga subiendo durante este ejercicio porque los delegados sindicales están negociando cambios en la Relación de Puestos de Trabajo, el documento que determina las competencias de cada puesto. A más responsabilidad, más remuneración, obviamente. Pero está por ver cuánto puede conceder Lage en la mesa de negociaciones. 

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