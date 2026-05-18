Detenido un indigente por apuñalar a otro en la calle Educación por una disputa

Policía Local Archivo El Ideal Gallego

La Policía Local ha detenido a un indigente por apuñalar a otro en la calle Educación. El suceso tuvo lugar a las 20.30 horas de hoy en la calle Educación, una zona frecuentada por los sintecho que son usuarios habituales del Refugio Padre Rubinos. A veces acampan en los espacios públicos de los alrededores del recinto, y otras veces duermen en el refugio.

Un indigente en silla de ruedas apuñala a otro en Agra do Orzán Más información

las 20.30 horas de hoy en la calle Educación, una zona frecuentada por los sintecho que son usuarios habituales del Refugio Padre Rubinos. A veces acampan en los espacios públicos de los alrededores del recinto, y otras veces duermen en el refugio. Se ignora lo sucedido en este caso, pero al lugar acudió tanto la Policía Local como la Nacional, además de una ambulancia del 061 que trasladó al herido al Hospital. Tampoco se sabe qué arma empleó, solo que se trata de un objeto punzante. Sin embargo, estos incidentes pueden ser graves: basta recordar que, a finales del año pasado, un sintecho apuñaló a otro en Santa Margarita, matándolo.