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A Coruña

Cuatro asociaciones se unen en A Coruña para dar visibilidad a las enfermedades invisibles

Redacción
18/05/2026 14:08
La jornada busca sensibilizar sobre las dificultades diarias que afrontan las personas que conviven con estas patologías
EC
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El próximo 23 de mayo, de 10:00 a 13:00 horas, se celebrará en Fundación María José Jove la jornada “Enfermedades Invisibles: Visibilizando lo que no se ve”, una iniciativa impulsada conjuntamente por asociaciones de pacientes con el objetivo de dar voz y visibilidad a enfermedades que, aunque no siempre son perceptibles a simple vista, afectan profundamente a la vida de miles de personas.

Las entidades organizadoras, ACEM (Asociación de Esclerosis Múltiple), AGAL (Asociación de Lupus), ASIA (Asociación de Incontinencia) y FIBRO VISIBLES (Asociación de Fibromialgia y SFG, han unido esfuerzos para crear un espacio de encuentro, información y apoyo dirigido a pacientes, familiares y ciudadanía en general.

Bajo el lema “Enfermedades Invisibles: Visibilizando lo que no se ve”, la jornada busca sensibilizar sobre las dificultades diarias que afrontan las personas que conviven con estas patologías, así como romper estigmas y fomentar una mayor comprensión social.

“Muchas veces lo más difícil no es solo la enfermedad, sino que no se entienda lo que no se ve”, destacan las entidades organizadoras, que consideran fundamental generar espacios de diálogo y escucha para avanzar hacia una sociedad más empática e inclusiva.

El evento contará además con la presencia de Nereida Canosa, quien acompañará a las asociaciones durante la jornada.

La actividad será gratuita y abierta a toda la ciudadanía.

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