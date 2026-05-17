Una enorme rama de eucalipto se desploma en Santa Margarita

"Oí como si estuviera chispeando, y los pájaros empezaron a volar". Según un testigo, que escapó por poco, ese fue el único aviso que recibió antes de que una gruesa rama se desgajara del eucalipto y se desplomara sobre uno de los caminos del parque de Santa Margarita. "Creía que era alguien con una escopeta de balines", reconoce el testigo.

El incidente ocurrió en el acceso desde Padre Sarmiento, a escasos metros de la fuente de la bola y del edificio multiusos. Afortunadamente, una patrulla de la Policía Local se encontraba cerca y precintó el lugar a la espera que llegara la concesionaria de parques y jardines para trocear la rama, que mide unos siete metros de largo, y retirarla.

Hay que señalar que los vecinos llevan quejándose mucho tiempo de que los eucaliptos de gran porte que abundan en el parque de Santa Margarita son peligrosos, precisamente porque estos incidentes se repiten periódicamente. Sin embargo, nadie ha resultado herido. Actualmente, el parque afronta una profunda reforma.