Regina Rodríguez | “El flechazo con A Coruña fue como algo mágico”

La escritora catalana Regina Rodríguez Sirvent Xavier Torres-Bacchetta

Regina Rodríguez Sirvent (Puigcerdá, 1983) es la nueva escritora de moda en Cataluña. Después de vender más de 100.000 ejemplares con su primera novela, ‘Las bragas al sol’, la autora más vendida del Sant Jordi presentará el martes en Lume su último proyecto, ‘Palomitas de madrugada’, una obra que invita a aceptar el vértigo y vivir a la altura de su incertidumbre.

¿Es su primera vez en la ciudad?

Vine hace un mes y medio y fue como un flechazo. Fue increíble. He ido por toda España, pero el flechazo con A Coruña y los gallegos fue como algo mágico.

Sus primeros pasos en el mundo laboral no tienen que ver con la literatura.

Yo acabé la carrera de psicología y estaba perdida, no sabía qué hacer con mi vida. Entonces una amiga se fue de ‘au pair’ a Estados Unidos y yo hice lo mismo. Cuando estuve allí, necesitaba contar lo que estaba viviendo. Enviaba muchos emails y se empezaron a viralizar. Aquello fue como la primera semilla, porque yo vi que todo lo que yo escribía a la gente le gustaba mucho. Aunque tardé una década en encontrar mi voz y en reconocer que yo ya tenía una voz y una historia.

No pudo tener un mejor debut en el mundo de la literatura.

Yo siempre había imaginado que el día que acababa esta aventura era el día que yo presentaba la novela. Es decir, que presentaba mi primera novela y ahí era la gran fiesta y ya no estaba en mis manos. Pero me di cuenta de que allí empezaba una maratón que tres años y medio más tarde sigue yendo. Yo no sabía de ranking, ni de números, ni de ediciones. Cuando aquellos editores que llevan toda su vida trabajando en esto me dicen que estamos en territorio desconocido porque esto no había pasado antes, no me lo podía creer. Suerte que los escritores somos artistas que estamos en la sombra, que nadie nos reconoce mucho y que te permite mantener una distancia. Me doy cuenta que un poco me ha cambiado la vida.

Y más de 100.000 ejemplares vendidos.

Sí, yo tuve a mi segundo hijo muy prematuro, y mientras las bragas explotaban en su primer verano, yo me pasaba aquel verano en la UCI, tres meses. Allí empezó el éxito. Fue el libro más vendido por Navidad, aunque salió en septiembre, y después ya en verano, estaba en todas las playas de España. Por suerte, el bombazo se ha ido superando y no ha parado nunca, pero fue ‘heavy’. No tuve tiempo para disfrutar de aquel primer bombazo, pero esto siguió. Y sigue.

Un éxito que se expande, ahora con su segunda novela, ‘Palomitas de madrugada’. ¿Qué puede contar de ella?

Cuando la gente viene después de leerla me dice que se ha reído en voz alta y que ha llorado en voz alta. Es un carrusel de todas las emociones, pero sobre todo es un homenaje a los soñadores, a la gente que se atreve, a la gente que una vez soñó y lo intentó. Yo creo que una de las frases que mejor resume la novela es esto de que lo que vimos allí, fue mágico. Todos hemos sentido esta sensación de pertenecer a un sitio, a un momento, a una persona, de saber que lo que estás viviendo es exactamente lo que tienes que vivir y que no querrías estar en ningún otro lado con ninguna otra persona que no fuera exactamente allí. En ‘Las bragas al sol’, crucé el Atlántico para vivir una experiencia así; ‘Palomitas de madrugada’ me pasó a dos esquinas de mi casa.

“La novela es todo un carrusel de emociones pero, sobre todo, es un homenaje a esa gente que una vez se atrevió y lo intentó” Regina Rodríguez

No es fácil escribir una novela cuando la primera tiene tanto éxito.

Sí, lo que pasa que a mí lo que me lleva al ordenador es esta euforia. La historia de ‘Palomitas’ yo tenía muy clara que la iba a escribir y tenía tantas ganas de escribirla que creo que esta fuerza superó el miedo y el abismo. Son años que yo me he pasado ahí delante del ordenador, sola. Nadie pensaba en mí en aquel momento. Entonces tú tienes esta libertad de pasarlo bien y contar esta historia que a mí me pega muy fuerte dentro. Y aquello creo que es más fuerte que todo el ruido del éxito.

¿Cuál le costó más escribir de las dos?

Son dos procesos muy distintos porque creo que con ‘Las bragas al sol’ me hice escritora porque estuve seis años escribiendo esta novela. Cuando me presenté delante de ‘Palomitas’, ya tenía más oficio. Y entonces fue más fácil. Pero también me he dejado sorprender, he sido la primera lectora, la primera espectadora de cómo la libre asociación de ideas se abre camino encima del teclado y yo la dejo que se expanda y que sea libre.

En ‘Palomitas de madrugada’ ahonda en la dificultad de encontrar un lugar al que pertenecer. A usted le sucedió.

Sí, porque yo además venía de muchos años de estar perdida, de hacer trabajos para ganarme la vida. Estaba tan desubicada que al final cuando encuentras un lugar donde dices ‘aquí sí que creo que puedo aportar algo de valor’, el contraste es tan claro que te da una tranquilidad sentir que perteneces, que nos podemos entender.