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A Coruña

Penitence in Darkness gana la Batalla de Bandas del Flores Rock

Ewaric alcanza el segundo puesto y ambas formaciones estarán presentes en el cartel del festival, que se celebrará el 4 y 5 de septiembre en el Barrio de las Flores

Redacción
17/05/2026 14:04
Penitence in Darkness
Penitence in Darkness
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Penitence in Darkness y Ewaric consiguieron el primero y segundo puesto de la batalla de bandas del Flores Rock, celebrada este sábado en la plaza del Sol Naciente del Barrio de las Flores. Ambas formaciones actuarán en el festival que se celebrará los días 4 y 5 de septiembre en A Coruña.

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Un total de ocho bandas participaron este sábado en este concurso musical organizado por el Ayuntamiento y la Plataforma Vecinal del Barrio de las Flores con el objetivo de apoyar a bandas de rock y metal emergentes y darles cabida en la programación cultural de la ciudad. Keepers, Five Pipers, Here Comes The Pain, Baila Cuchillo, Grasa, Ewaric, Replicantes y Penitence In Darkness fueron las bandas que actuaron a lo largo de la tarde.

Penitence in Darkness consiguió la mejor votación de la jornada y, además de actuar en el Flores Rock 2026, obtuvo como premio una sesión de grabación de un videoclip. Ewaric, como segunda clasificada, se llevó como premio una experiencia en un estudio de grabación.

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