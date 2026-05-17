O Ventorrillo mostra todo o seu potencial como canteira de futuros artistas
O local da entidade veciñal acolle desde o pasado venres as obras dos “pequenos grandes pintores do barrio”
Se hai algo do que pode sentirse orgulloso O Ventorrillo é, sen dúbida algunha, da súa presenza artística. O barrio, que no pasado mes de outubro rendía homenaxe ao cantante Pucho Boedo cun enorme mural nunha das súas rúas, varios meses despois volve a demostrar o seu potencial artístico, aínda que esta vez, como canteira de futuros pintores. Polo menos esa é a intención da asociación veciñal, que desde o pasado venres, 15 de maio, expoñe no seu local social o talento dos ”pequenos grandes artistas do barrio” cunha mostra de obras infantís.
Unhas obras infantís que xorden dunha idea de Mónica Fernández, coordinadora da actividade. Segundo Fernández, estes talleres son algo máis que talleres de arte, “é unha oportunidade de desenvolver a súa creatividade e de expresar e combinar emocións”. Todo iso experimentando con distintas técnicas como a acuarela, o acrílico e o óleo. Pero, para a coordinadora, pintar é moito máis que facer un debuxo bonito. “É todo un proceso que axuda a desenvolver a paciencia e a concentración e afrontar a frustración e buscar solucións e, sobre todo, gañar confianza en si mesmos”, engade Fernández.
Unha forma de “facer barrio”
Non obstante, o principal obxectivo da actividade non é outro que “facer barrio”. “Eu vivín noutros barrios da Coruña e os veciños nin saludaban. No Ventorrilo é diferente, pero, en parte, grazas a estas cousas. É moi importante facer este tipo de actividades ao lado da casa, sobre todo para os nenos, que son o futuro. Pero é tamén unha forma de apaciguar, en certo senso, a inmediatez desta xeración”, conclúe Mónica Fernández.
As obras, que desde o pasado venres –e ata o próximo mes de xuño– poden verse no local social da asociación veciñal, son mostra do talento, o esforzo e o sacrificio de máis dunha decena de crianzas que durante os pasados meses achegáronse ata o taller para, quizáis nalgún caso, descubrir a súa vocación.