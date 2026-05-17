Uno de los accesos al parque de Santa Margarita, en una imagen de 2021 Javier Alborés

Una nueva calle engrosó el callejero coruñés hace 25 años con la inauguración en O Castrillón de una vía en homenaje del político y abogado laboralista Rafael Bárez. También hace un cuarto de siglo los vecinos de Santa Margarita veían atendida su solicitud de que el parque cerrara sus accesos por la noche en busca de una solución a los problemas de inseguridad. Hace 75 años, a estas alturas de 1951, un joven fallecía al caerse desde un tercer piso de una obra en la plaza Vista.

17 de mayo de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | La inseguridad obliga a cerrar por las noches el parque de Santa Margarita

Los deseos de los vecinos de Santa Margarita se hacen realidad. Desde hace varios años reclaman el cierre del ‘pulmón’ de la ciudad por las noches para solucionar los continuos problemas de inseguridad –hasta los guardias se han visto amenazados en más de una ocasión– y, por fin, les han hecho caso.

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Por otra parte, el político y abogado laboralista Rafael Bárez ya tiene una calle. Ayer, 16 de mayo de 2001, fue inaugurada con su nombre una cuesta en O Castrillón que simboliza los esfuerzos con los que personas como él hicieron realidad la democracia. Los que lo conocieron no quisieron perderse un acto emotivo y sincero. Francisco Vázquez, que fue su amigo desde finales de los años 70, destacó de Bárez que “fue un reflejo de bondad y de diálogo”.

El alcalde de A Coruña dijo que es fundamental “recuperar la memoria histórica e inmediata que afecta a muchos jóvenes” y que así “se rinde homenaje a todos los que compartieron su compromiso”. Bárez fue ensalzado como comunista, compañero, defensor de trabajadores y concejal de urbanismo.

17 de mayo de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Muere un joven al caer desde un tercer piso de una obra en la Plazuela Vista

Cuando en la mañana de ayer, 16 de mayo de 1951, se encontraba trabajando en unión de unos obreros el joven contratista don Andrés Blanco Amor, de 26 años, soltero, y con domicilio en esta capital, calle San Andrés, número 134, 3º, tuvo la desgracia de caer a la vía pública, produciéndose tan graves heridas que cuando llegó a la Casa de Socorro de Santa Lucía era cadáver. La obra en que se produjo el lamentable accidente está enclavada en la Plazuela Vista, y en el momento de ocurrir el hecho, el citado joven trabajaba en el desencofrado de la parte del muro que va de la planta tercera a la cuarta.

También en el capítulo de sucesos, en la Comisaría de Policía formuló la consiguiente denuncia José Rodríguez Quiroga, de 35 años, con domicilio en Torreiro, 13, 1º, quien manifestó le entraron en el bodegón de su propiedad sito en el bajo de la misma casa que habita. Le llevaron 1.055 pesetas en metálico que guardaba en el cajón y de la vitrina, diversas piezas de carne de cerdo, las que valora en 305 pesetas. Los autores penetraron por la puerta existente en el portal de la casa.