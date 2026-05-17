El grupo que actuará en María Pita tras el eclipse: no lo hay más apropiado

Los Satélites, durante su actuación en la gala 'Bícame Pucho'Bícame Pucho Germán Barreiros

El próximo 12 de agosto, nuestro satélite se interpondrá entre la Tierra y el Sol, y logrará ocultar el astro rey por completo. Cuando el fenómeno, que alcanzará su totalidad en A Coruña a las 20.28 horas, pase, la música tomará protagonismo en la plaza principal, que es la de María Pita, con la presencia del grupo más apropiado para el día en cuestión: la Orquesta Los Satélites.

Hubo que sortear un inconveniente. Y es que cuando el Ayuntamiento tomó esta decisión se encontró con que un hábil director de hotel, ya había tenido la misma idea y había estado más rápido. Los Satélites iban a tocar delante de la playa del Matadero, sí, pero, al contrario que lo de El Último de la Fila, el asunto se pudo reconducir y la orquesta tocará no en el Hotel Meliá María Pita sino en la plaza de María Pita.

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El escenario de la plaza dedicada a la heroína se sigue así abriendo a orquestas, que durante un tiempo se consideraron de poca categoría para actuar en el recinto, especialmente durante las muy concurridas fiestas veraniegas. La creciente popularidad de este tipo de formaciones entre la gente joven ha hecho cambiar de opinión a los que mandan. No todo va a ser programar a Los Planetas (que, por cierto, ofrecieron un ‘bolo’ memorable en ese céntrico recinto en agosto del 2024).

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Hay que decir que será el segundo año consecutivo que Los Satélites toquen en María Pita. La orquesta fundada en 1938 en la ciudad, y que tuvo entre sus cantantes a leyendas como Pucho Boedo y Sito Sedes, tocó precisamente el pasado 12 de agosto en la plaza de María Pita en un concierto homenaje al segundo de los cantantes citados. Lo hizo a partir de las 22 horas, que es la hora previsto de inicio para el concierto de este 2026.

Así pues, Los Satélites actuará en A Coruña el día del eclipse. Para que el asunto fuese redondo, para rizar el rizo, y siguiendo con el espíritu político de las últimas décadas de descentralizar las fiestas, se les podría haber hecho actuar en la plaza del Sol Naciente, que es en el Barrio de las Flores. Pero lo cierto es que no hay mejor escenario posible que la plaza de todos, que es la que preside el Ayuntamiento.

Según se anunció el pasado enero en la feria Fitur, ese día también ofrecerá un concierto la Banda Municipal de Música, que interpretará bandas sonoras de películas con temática espacial. En este caso, no ha trascendido el lugar de la actuación