Graduación de los alumnos de la Grande Obra de Atocha

Llega el mes de mayo y, con él, los primeros pasos hacia el final del curso. Los primeros estudiantes que están diciendo adiós a las clases son, precisamente, los que no van a regresar a esas mismas aulas en el mes de septiembre. Los alumnos de Segundo de Bachillerato de los distintos centros escolares de A Coruña están viviendo estos días sus primeros actos de graduación para celebrar el final del curso y de sus años en el instituto.

Este viernes fue el turno de los alumnos de la Grande Obra de Atocha, que vestidos con sus mejores galas celebraron el final de su trayectoria educativa en el centro, para empezar a prepararse para lo que les depara el futuro.