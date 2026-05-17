Familiares y amigos de Yoel Quispe claman justicia a dos semanas de empezar el juicio

German Barreiros

Una venteina de personas, principalmente familiares y amigos, se reunieron hoy a los pies del altar popular erigido entre Juan Flórez y Sinfónica de Galicia para clamar justicia para Yoel, asesinado la madrugada del 24 de diciembre de 2023. La concentración tuvo lugar a dos semanas vista del comienzo del juicio, el próximo 1 de junio. Recientemente, dos acusados de golpear al joven antes del fatal desenlace fueron sentenciados a 9 meses de prisión y una multa de 1.500 euros. Fueron varias las consignas que rezaban las pancartas que se repartieron antes del inicio del acto. Por ejemplo, una de ellas se preguntaba: “¿Desde cuándo la Torre de Hércules dejó de iluminar el camino correcto?”. Además, otras consignas fueron “no más familias rotas”, “¿cuántos más tienen que morir para hacer justicia?” o “el dolor no borra tu ausencia, clama justicia”. El acto finalizó con la lectura de un manifiesto en el que nuevamente se exigía justicia para la memoria de Yoel.